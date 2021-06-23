صحة.. الحرارة الشديدة خلال الصيف تهدّد سلامة القيادة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

حذّر خبراء في نادي السيارات ADAC الألماني من أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تهدّد سلامة القيادة؛ إذ إنها تحد من تركيز قائد السيارة وتقلل من سرعة رد الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة تصل إلى 20%.

ولتجنب ذلك ينصح الخبراء الألمان بضبط مكيف هواء السيارة على درجة حرارة تراوح بين 22 و25 درجة مئوية؛ حيث إن هذا هو النطاق، الذي يظل فيه قائد السيارة محافظاً على تركيزه.

وإذا كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، فيجب أولاً التخلص من الحرارة الموجودة بالمقصورة الداخلية قبل تشغيل مكيف الهواء، بفتح الأبواب والنوافذ، ثم التحرك بالسيارة حتى طرد الهواء الساخن الموجود بالمقصورة الداخلية، ثم تشغيل المكيف بعد إغلاق النوافذ.

وفي البداية ينبغي أن يعمل المكيف في وضع التهوية لبضع دقائق، وبأقصى طاقة ممكنة، ثم تضبط بعد ذلك درجة الحرارة المطلوبة.

ويراعى أيضاً عدم توجيه فتحات التهوية مباشرة نحو الرأس أو الجسم، إذ يؤدي ذلك إلى التهاب الأغشية المخاطية عند كثيرين.

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