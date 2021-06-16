الحرارة الشديدة خلال الصيف.. خطر على مرضى القلب

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف على مرضى القلب؛ إذ تتسبب في حدوث انخفاض مفاجئ لضغط الدم، أو هبوط الدورة الدموية، أو الإصابة بضربة حرارية، التي تهدد الحياة.

وأوضحت المؤسسة أن ظهور بعض الأعراض يجب أن يدق ناقوس الخطر، مثل الشعور بالتعب والإنهاك وضعف التركيز والتقلصات العضلية واضطراب نظم القلب.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لمواءمة جرعات الأدوية وكميات شرب السوائل.

وبالنسبة لمرضى قصور القلب، فإنه ينبغي مراعاة عدم الإفراط في شرب السوائل؛ لأن كثرة السوائل قد تتسبب في تدهور أداء القلب.

وبشكل عام يتعين على مرضى القلب قياس ضغط الدم بصفة منتظمة.

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