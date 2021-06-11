لتجنب خطر عدوى السالمونيلا في المطبخ.. حالات تتطلب أكثر من مجرد تنظيف

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أفاد منتدى ألماني متخصص بأن سطح المطبخ غالباً ما يكفي تنظيفه بالماء والصابون، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات يتطلب الأمر تعقيمه.

وأوضح المنتدى الألماني أن هذه الحالات هي: تجهيز اللحم النيء والبيض أو إذابة لحوم الطيور المتجمدة؛ إذ يرتفع في هذه الحالات خطر العدوى ببكتيريا السالمونيلا، التي قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بتعفن الدم. وهنا يجب تعقيم سطح العمل مع مراعاة شطفه جيداً بماء صاف.

وبشكل عام من الأفضل استخدام لوح تقطيع عند تجهيز هذه النوعية من الأطعمة؛ إذ يسهل تنظيف اللوح بعد الاستخدام، بوضعه في غسالة الصحون مثلاً.

يشار إلى أن أعراض الإصابة بعدوى السالمونيلا تتمثل في الإسهال المفاجئ وآلام البطن والغثيان والقيء والحمى والصداع. ويجب الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.

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