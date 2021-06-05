مرض غامض في كندا.. الأعراض: اضطرابات مخيفة ورؤية الموتى

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رصد أطباء في كندا عشرات الإصابات بمرض غامض حتى الآن في مقاطعة نيو برونزويك.

ولم يستطع الأطباء الكشف عن أصول المرض الذي رصد للمرة الأولى عام 2015، وأصيب به نحو 50 شخصاً، كما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «نيويورك تايمز» التي أوردت أن المرض الغامض يسبب مجموعة من الأعراض، ومنها القلق والاكتئاب والتدهور العقلي الذي يتطور بشكل سريع، والألم العضلي والأرق، وكذلك اضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى.

وعقب اكتشاف المرض الجديد في 2015، رصدت ثماني إصابات خلال ثلاث سنوات، لكن وتيرة التفشي تصاعدت في السنوات التالية.

وأضافت الصحيفة أنه حتى اليوم كشف الأطباء الكنديون 48 إصابة على الأقل بالمرض الغامض تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً، وتوفي ستة منهم.

وأفادت «نيويورك تايمز» بأن السلطات الصحية الكندية التي ركزت جهودها في الأشهر الأخيرة على محاربة جائحة فيروس كورونا، اضطرت إلى التعامل مع المرض الجديد أيضاً بعد أن تسربت إلى الإعلام في مارس الماضي مذكرة لكبير الأطباء في نيو برونزويك.

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