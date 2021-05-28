صحة.. 3 بدائل تغنيك عند الإقلاع عن تناول الجبن

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

إحدى أكبر العقوبات أمام التحوّل إلى النظام الغذائي النباتي هي الاضطرار إلى الإقلاع عن تناول الجبن. لكن هناك بعض البدائل النباتية الشهية لوضعها على البيتزا أو المكرونة التي تستحق المحاولة قطعاً.

موتزاريلا

للحصول على كرات تشبه الموتزاريلا، قم بنقع الكاشو لساعتين على الأقل أو لليلة كاملة ثم امزجه في الخلاط حتى يصبح كريمياً. ضف زبادي الصويا وقليل من الملح وعصير ليمون ونشا التابيوكا. وإذا أمكنك الحصول على بعض الأجار (وهو عامل نباتي للحصول على قوام هلامي مصنوع من الطحالب) يمكنك استخدام هذا لجعل الموتزاريلا النباتية أكثر صلابة.

جبن للبيتزا

لا تقلق هناك نوع جبن نباتي منزلي الصنع بسيط ورائع على البيتزا واللازانيا.

إنه يعد ببساطة. أولاً قم بإذابة القليل من السمن النباتي في قدر، وأضف القليل من الدقيق، وفي النهاية بعض الماء أو مرقة خضار.

أضف بضع ملاعق كبيرة من الخميرة الغذائية، وقليلاً من الخردل والملح والفلفل للتتبيل، ثم اسكبه ببساطة فوق طبقك.

الجبن الكريمي

اللوز المقشر هو العنصر الرئيس إذا ما أردت الحصول على بديل للجبن الكريمي المصنوع من اللبن. قم بغلي اللوز في ماء ساخن لدقائق قليلة حتى يصير ناعماً، ثم اهرسه مع عصير الليمون وحليب اللوز وقليل من زيت بذور اللفت ورقائق الخميرة. ويكون التتبيل بالملح والفلفل، وابقِه في الثلاجة في برطمان محكم الغلق.

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