علامات الإصابة بالغدة الدرقية

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تُعدّ مشكلات الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة، إلا أنها لا تكتشف أو تشخّص بشكل مبكر.

وتتنوّع أعراض الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية بدءاً من جفاف البشرة وزيادة الوزن بشدة أو نقص الوزن والإسهال والقيء، وصولاً إلى التعرّق المفاجئ وزيادة معدل نبضات القلب.

وأشار أطباء إلى أن تورم الرقبة يُعدّ العلامة الأكثر شيوعاً على الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية، ويظهر هذا التورم نتيجة حدوث تضخم في الغدة الدرقية، وغالباً ما يكون التورم في منطقة الحنجرة مصحوباً بضيق في الحلق وبحة في الصوت والشعور بدوار، ونادراً ما يحدث سعال أو تظهر صعوبات في البلغ أو التنفس.

ويشير تضخم الغدة الدرقية إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو قلة نشاطها، وفي حال ظهور أي تغيّرات في منطقة الرقبة، فإنه يجب استشارة الطبيب المختص على الفور، لأن تضخم الغدة الدرقية يشير إلى أنها تنمو بشكل غير طبيعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news