5 أطعمة لبشرة صحية وصافية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أثبت العديد من الدراسات والأبحاث أن تغذية البشرة عن طريق استخدام الكريمات باهضة الثمن، ليس كافياً للحصول على بشرة صحية وجميلة، فالبشرة بحاجة إلى تغذية من الداخل أيضاً، لهذا يدعو أطباء الجلد حول العالم باستمرار إلى عدم إهمال التغذية السليمة، واتباع نظام غذائي طبيعي غني بالفيتامينات والألياف الغذائية.

فمعجون الطماطم والبطيخ وثمر الورد أو الكركديه هي أغذية غنية بالليكوبين المضاد للأكسدة، والذي يحارب الجذور الحرة في الجلد التي يسببها التعرض لأشعة الشمس والتدخين. كما أن أسماك البحر الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة توفر بروتيناً عالي الجودة للبشرة الجافة، بالإضافة إلى أحماض «أوميغا -3» وفيتامين «د» والسيلينيوم، التي تمنع الالتهاب. ومن الأطعمة الضرورية للتمتع ببشرة صافية، المكسرات والأفوكادو والزيوت النباتية، مثل زيت بذور الكتان والجوز وزيت اللفت وزيت الزيتون والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تعزز بنية وتجديد الجلد. كما أنها تضمن نسبة كافية من أحماض أوميغا 3 إلى أوميغا 6 الدهنية المكافحة للالتهابات. كما تمنح الأطعمة النباتية الغنية بالألياف الغذائية الكثير من الفوائد للبشرة، لأنها تعزز من نمو البكتيريا المعوية المفيدة، والتي تعمل على تحسين امتصاص الأغذية والحماية من السموم.

للإطلاع على بعض الأغذية التي تُعد مفيدة جداً لصحة البشرة، حسب ما ذكره موقع «WebMD»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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