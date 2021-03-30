أعراض النوبة الحموية لدى الأطفال

المصدر: كولن ■ د.ب.أ

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن النوبة الحموية هي حالة مرضية تصيب الأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات، وعادة ما تحدث بعد يوم من الإصابة بعدوى ما.

وأوضحت الرابطة أن سبب الإصابة بالنوبة الحموية غالباً ما يرجع إلى العوامل الوراثية، وعدم اكتمال نمو الجهاز العصبي المركزي أو التهاب السحايا.

وتتمثل أعراض النوبة الحموية في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتشنجات وتصلب الجسم وفقدان الوعي وشحوب الجلد، وتحول المنطقة حول الفم إلى اللون الأزرق، وانقلاب العين، ووجود رغاوي في الفم. وغالباً ما تستمر هذه الأعراض لمدة لا تزيد على خمس دقائق، وفي هذه الحالة تكون النوبة الحموية بسيطة. أما إذا كانت مدة النوبة أطول من ذلك، فإنها تدق حينئذ ناقوس الخطر.

وعلى أية حال يجب عند ملاحظة هذه الأعراض الاتصال بالإسعاف فوراً لعلاج الطفل، الذي غالباً ما يكون بواسطة الأقماع.

• إذا لم تزد الأعراض على 5 دقائق تكون النوبة بسيطة.

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