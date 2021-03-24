كيف يمكن أن يغير مبدأ فيزيائي حياتك؟

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

الحياة مليئة بالقرارات الصغيرة: هل يجب أن التقط هذا الجورب من على الأرض؟ هل يجب أن أغسل الأطباق قبل الخلود للنوم؟

ترك الجورب على الأرض هو تجسيد لمفهوم من الفيزياء يسمى: الانتروبيا (الاعتلاج-القصور). الاعتلاج هو مقياس لكمية الطاقة المهدرة في نظام ما. وإذا ما خسر نظام ما الكثير من الطاقة، فسوف ينزلق إلى الفوضى. ويستغرق الأمر القليل من الطاقة لالتقاط الجورب. ولكن إذا لم يتم الاعتناء بباحة المنزل أو تُركت الأنابيب مسدودة فسوف يضيف هذا إلى منزل فوضوي، وسيستغرق الكثير من الطاقة لإصلاحه. وستستهلك تلك الفوضى وقت المرء وقدرته على إنجاز الأشياء الأخرى، بحسب موقع «ذا نيكست ويب».

وتقول عميدة كلية التعليم والعلوم الصحية في جامعة دايتون الأميركية، أليسون تشيلمان، إن الاعتلاج له أمر مضاد وهو الانتروبيا العكسي (نيوجينتروب). وتضيف أنها وجدت أن التفكير فيما يتعلق بالانتروبيا العكسي والطاقة يمكن أن يساعد في الكفاح ضد الأنتروبيا والفوضى في الحياة اليومية.

وهناك بعض الخطوات للنجاح في الانتروبيا العكسي:

اعثر على نقطة/نقاط القصور:

تعرف على الأماكن حيث تهدر فيها الطاقة في النظام الاجتماعي في حياتك اليومية. ومن المفيد أن تفكر في الأمر كخريطة حرارية خارج منزل تلقي الضوء حيث يتم إهدار الحرارة - أو الطاقة. فعلى سبيل المثال المطبخ المنظم بشكل سيئ يجعل من الصعب العثور على الأشياء.

إيلاء أولوية للخسائر:

تعرف على أكبر أو أكثر الخسائر المزعجة وتلك التي تجذب انتباهك غالبا. كان ذلك على سبيل المثال صنبور المطبخ الذي يسرب ويثير جنونك. وقد يفسح إصلاحه المجال في ذهنك لبحث تعديلات أخرى في مطبخك يمكن أن تجعله أكثر قدرة على أداء وظيفته.

وضع خطة:

حدد الأفعال التي يمكن أن تعكس خسائر الطاقة التي لاحظتها وقم بالتخطيط للتصدي للأشياء ذات التي تتصدر قائمة الأولويات أولا. ويمكن البدء بإصلاح صنبور المطبخ الراشح أو التقاط جوربك!

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