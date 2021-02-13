10 نصائح للوقاية من مضاعفات السكري

بمرور الوقت، يزداد خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري تدريجياً، خصوصاً عندما لا يتم التحكم في نسبة السكر بالدم. وتشمل هذه المضاعفات تصلب الشرايين، وأمراض القلب التاجية، والسكتات الدماغية الوعائية، ومشكلات العين، ومشكلات الكلى، أو حتى الفشل الكلوي، وفقدان الإحساس، ومشكلات القدم السكري. وهنا يقدم الدكتور مجدي محمد علام، أخصائي الغدد الصماء في مستشفى زليخة بدبي، 10 نصائح لتجنب مضاعفات مرض السكري:

-اتبع تعليمات الطبيب، لعلاج مستوى السكر في الدم، مع الالتزام بالأدوية الموصوفة وفق الإرشادات.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-الحفاظ على الوزن السليم للجسم.

-الإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه.

-العمل على تنظيم ضغط الدم، والسيطرة على مستويات دهون الدم، خصوصاً الكوليسترول.

-الالتزام بنظام غذائي صحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وتقليل السكريات والأطعمة المشبعة بالدهون.

-الاهتمام بالقدمين ونظافتهما، والحرص الدائم على تجفيفهما، والاطمئنان اليومي على عدم وجود جروح أو قروح.

-زيارة الطبيب على الأقل كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر، لإجراء الفحوص الروتينيّة لمرضى السكري، فذلك يساعد في الكشف المبكر عن أي مشكلة متعلقة بمرض السكري، بما في ذلك علامات الفشل الكلوي، وتلف الأعصاب، وأمراض القلب.

-الفحص الدوري للأسنان والعيون.

-الحرص على أخذ اللقاحات بشكل منتظم، لأن مرض السكر يضعف الجهاز المناعي للمريض.

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