أطعمة لتقوية جهاز المناعة.. بوصفة خبيرة ألمانية

المصدر: ساربروكين - د.ب.أ

أكدت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا إيسر أنه يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال التغذية الصحية، لاسيما الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

الزنك

وأوضحت الخبيرة أن الزنك يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي يقضي على الجزيئات الضارة، كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على نمو وعدد بعض الخلايا المناعية.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في اللحوم، وفواكه البحر كالمحار، ومنتجات الحبوب الكاملة، وحساء الدجاج.

فيتامين C

يلعب فيتامين C دوراً كبيراً في تقوية جهاز المناعة؛ إذ يعمل على تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة التي تعد أحد الأسلحة المهمة لجهاز المناعة في مواجهة الأمراض.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بهذ الفيتامين في الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي، والفلفل الحلو، والتوت، وكرنب بروكسل.

الحديد

يحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة؛ حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد الخلايا المناعية والأجسام المضادة.

ويمكن للجسم امتصاص الحديد من المصادر الغذائية الحيوانية كاللحوم الحمراء والأسماك بصورة أفضل، أما المصادر النباتية كالبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة فينبغي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C كالفلفل الحلو، وذلك لمساعدة الجسم على امتصاصها بصورة أفضل.

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