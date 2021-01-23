النصف_الحلو.. نصائح لغذاء صحي للأطفال

يستوجب الأمر كثيراً من البحث والوقت والالتزام في ما يتعلق بتغذية الاطفال، وهي ليست بالمهمة اليسيرة، ولأنه لا يملك الجميع درجة علمية في علم التغذية، يقدم فريق سبراوت نصائح لغذاء صحي للأطفال.

فبناءً على آخر ما توصلت اليه الأبحاث في علم التغذية، يجب الالتزام بنظام غذائي يعتمد على الأطعمة النباتية الكاملة مع استخدام أقل للمنتجات الحيوانية - اللحوم ومنتجات الألبان والبيض - أو الأطعمة المصنعة (مثل الكرواسون، ورقائق الأسماك الذهبية، والمشروبات الغازية، إلخ). وأيضاً يجب الأخذ بالاعتبار فئة اللحوم المعالجة، مثل الهام، والسلامي، والباكون. يجب تجنب هذه الأطعمة تماماً، لأنها مصنفة على أنها مواد مسرطنة من المجموعة 1 من قبل IARC /‏‏ WHO ، ما يعني أن هذه الأطعمة معروفة بأنها تسبب السرطان، وللعلم (السجائر في المجموعة نفسها).

وما نحتاج إلى فهمه هو أن الأطفال في حالة نمو بدني ولديهم احتياجات غذائية أكثر من البالغين مقارنة بوزن الجسم الإجمالي. هذا هو السبب في أن كل لقمة يأكلونها (أو لا يأكلونها) مهمة، ومن المهم أن نتفحص كمجتمع الأطعمة المصنوعة خصيصاً للأطفال. يجب أن يتبع إنتاج الغذاء للأطفال نهجاً علمياً وأن يكون مدفوعاً فقط بما يجزم العلم بأنه مفيد للصحة، وأن تأتي المصلحة التجارية في المرتبة الثانية.

إذن ما الذي يجب أن يتناوله الأطفال؟

(الحصة الواحدة من الطعام تعني مقدار ما يملأ راحة يد الشخص)، وتفترض الاقتراحات أدناه أن الأطفال أصحاء لا يعانون حالات مرضية.

الحبوب الكاملة: 3 حصص في اليوم. مثل الأرز البني ، والأرز الأحمر، والأرز الأسود، والكينوا، والكسكس، والبرغل، والشعير، والقمح، والشوفان، وما إلى ذلك.

المعكرونة: ويفضل أن تكون المعكرونة ذات اللون البني التي تحتوي على 5 غم من الألياف.

البقوليات: 3 حصص في اليوم. مثل جميع أنواع الفول (الأسود، البينتو، الأبيض، إلخ) أو العدس (الأحمر، والأخضر، والأصفر، إلخ)، بما في ذلك منتجات الفول مثل التوفو والتمبيه. وتعتبر البازلاء والادامامي أيضاً من الفاصوليا.

الخضار: 2-3 حصص في اليوم. مثل البطاطا الحلوة والقرنبيط والبروكلي والسبانخ واللفت غنية بشكل خاص بالعناصر الغذائية، ويجب أن تكون جزءاً منتظماً من وجبات الأطفال الغذائية.

الفواكه: 2-3 حصص في اليوم. مثل أي نوع من الفاكهة الطازجة أو المجففة، خاصة تلك ذات الألوان مثل الأحمر والأصفر والأرجواني. التمور غنية بالعناصر الغذائية بشكل خاص.

التوت: حصة واحدة في اليوم. لفواكه التوت تصنيف خاص بها لأنها تتميز بأنها غنية جداً بمضادات الأكسدة! أمثلة: العنب البري ، الفراولة ، التوت ، إلخ. من الناحية التغذوية، يعتبر العنب توتاً، بل والأفضل إذا كان أحمر أو أسود!

المكسرات والبذور: حصة واحدة في اليوم. مثل الجوز، اللوز، الكاجو، والفول السوداني هي الأبرز، للجوز مكانة خاصة، لأنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية بتركيزات عالية. من حيث البذور فإن بذور اليقطين وبذور الكتان مفيدة حقاً. يجب طحن بذور الكتان قبل التقديم لجعل امتصاص العناصر الغذائية أفضل. إذا كان طفلك صغيراً جداً بحيث لا يستطيع تناول المكسرات الكاملة استخدم زبدة الجوز، فقط تأكد من أن هذه الأنواع من الزبدة لا تحتوي على زيوت مضافة أو ملح أو سكر.

الأعشاب والتوابل: لا توجد اقتراحات محددة بخصوص تقديم التوابل للأطفال، لكن الأعشاب والتوابل من الممكن أن تكون مصدراً مهماً للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مثل البقدونس والنعناع والكمون والقرفة والقرنفل.

الاعتماد على الأطعمة النباتية مع استخدام أقل للمنتجات الحيوانية.

الأطفال في حالة نمو بدني، ولديهم احتياجات غذائية أكثر من البالغين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news