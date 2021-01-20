طبيب قلب: أدوية ضغط الدم المرتفع لا تزيد خطر الإصابة بـ «كورونا»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أكد طبيب القلب الألماني، البروفيسور أولريش كينتشر، أن أدوية ضغط الدم المرتفع لا ترفع خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد من ناحية، ولا تؤدي إلى اتخاذ المرض لمسار شديد في حال الإصابة به من ناحية أخرى.

وأوضح الطبيب بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن هذا الأمر ينطبق على أكثر أدوية ضغط الدم المرتفع شيوعاً، ألا وهي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) ومضادات مستقبلات الأنجيوتينسين (AT1- receptor blockers) المعروفة أيضاً باسم «سارتان».

لذا أكد كينتشر أنه ليس هناك ما يدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، بل إن الأدوية تتمتع بفائدة للمرضى حتى في حال الإصابة بـ«كوفيد-19» بفضل الحماية، التي توفرها للقلب والأوعية الدموية.

الأدوية تتمتع

بفائدة حتى

في حال الإصابة بـ«كوفيد-19».

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