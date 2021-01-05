طقطقة الرقبة.. ليست إشارة لأمر خطير

المصدر: برلين ■د.ب.أ

يؤدي تحريك الرأس إلى اليمين أو اليسار، أحياناً، إلى صدور صوت طقطقة الرقبة، وعادة لا يشير هذا الصوت إلى أمر خطير، حسب أخصائي تقويم العظام بمدينة إيسن الألمانية، رامين ناظمي.

وقال جراح العظام ناظمي إن «طقطقة الرقبة ليست أمراً سيئاً، وغالباً ما تكون إشارة إلى الإصابة بالتوتر». ولكن بمجرد ظهور ألم أو حدوث تنميل أو وخز في الذراعين مثلاً، فمن المستحسن استشارة الطبيب، لأن ذلك قد يشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي.

عند حدوث طقطقة الرقبة ولم تكن هناك أي شكاوى أخرى، فإنه يتعين على المرء الاهتمام بمزيد من الحركة والنشاط في الحياة اليومية، خصوصاً في نطاق الرقبة والكتفين.

وأضاف الدكتور ناظمي: «من المهم تعزيز الحركة والنشاط أثناء العمل».

وإذا كان الموظف يجلس أمام شاشات الحواسيب لست ساعات يومياً، فإنه يتوجب عليه ممارسة تمارين الاسترخاء لمنطقة الكتفين والرقبة أثناء فترة العمل، مثلاً من خلال الوقوف، وأن يضع يده اليسرى على الجانب الأيمن من رأسه، ويسحب الرأس برفق إلى اليسار، بينما يسحب الذراع الأيمن إلى الأسفل، ويحتفظ بهذه الوضعية لفترة قصيرة، وبعد ذلك يؤدى التمرين نفسه على الجانب الأيسر من الرأس، ويكرر هذا التمرين ثلاث مرات.

تغيير وضعية الجلوس

من جهته، شدد كارل كريستوفر بونتر، من الجمعية الألمانية للعلاج الطبيعي، على أن الجلوس النشط يعدّ من الأمور المهمة لتجنب طقطقة الرقبة، إذ ينبغي ألا يظل الموظف على وضعية الجلوس نفسها لساعات طويلة، ولكن من الأفضل أن يغيّرها مرات عدة خلال ساعة العمل.

إضافة إلى أنه من المستحسن أداء تمارين الإطالة والتمدد مرة واحدة كل ساعة على الأقل، وفي حال توافر المكاتب التي يمكن تعديل وضع ارتفاعها، فمن الأفضل أيضاً تغيير ارتفاع المكتب باستمرار، بحيث يتناوب الموظف على العمل جالساً أو واقفاً.

تمارين جيدة

لتقوية عضلات الرقبة يمكن للموظف أداء بعض التمارين البسيطة، من خلال الاحتفاظ بالذراعين بشكل عمودي بجانب الأذن، وبعد ذلك يمسك المرفقين باليدين، وعندئذ يتم تشكيل إطار حول الرأس بالذراعين.

ويعدّ تمرين «عنق البجعة» من التمارين الجيدة لإرخاء عضلات الرقبة، ويمكن القيام بذلك من الجلوس على الجزء الأمامي من سطح المقعد، مع الاحتفاظ بالجزء العلوي من الجسم في وضع قائم مع الإمساك بسطح المقعد باليدين، وبعد ذلك يتم خفض الكتفين ببطء إلى الخلف، مع تمديد الرقبة لأعلى في اتجاه السقف، ويكرر هذا التمرين مرات عدة.

نصح الطبيب رامين ناظمي بتمرين تدوير الكتفين، إذ يساعد في تجنب التوتر أيضاً، ولأداء هذا التمرين يجب على الموظف أن يقف بشكل مستقيم، مع تدلي الذراعين بشكل غير محكوم، ويتم تدوير الكتفين إلى الأمام، بحيث يكرر هذا التمرين 20 مرة، وبعد ذلك يتم تدوير الكتفين للخلف 20 مرة.

وفي الخطوة التالية يرفع الكتفين نحو الأذنين، ويحتفظ بهذه الوضعية لمدة خمس ثوان، ثم يرجع إلى الوضع الطبيعي، ويكرر هذا التمرين خمس مرات.

رياضة معتادة

أوضح أخصائي العلاج الطبيعي، كارل كريستوفر بونتر، أن «هناك كثيراً من التمارين البسيطة لإرخاء العضلات في منطقة الكتفين والرقبة خلال ساعات العمل، ولكنها لا تغني بأية حال من الأحوال عن ممارسة النشاط الرياضي المعتاد».

جرّاح عظام:

«من المهم تعزيز الحركة والنشاط أثناء العمل».

- الجلوس النشط من الأمور المهمة لتجنّب طقطقة الرقبة.

- «عنق البجعة» من التمارين الجيدة لإرخاء عضلات العنق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news