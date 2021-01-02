متخصصون: مرضى الحساسية ليسوا أكثر عُرضة للإصابة بـ «كورونا»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

نقلت مجلة «فرويندين» الألمانية، عن أطباء ومتخصصين، قولهم إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يسبب قلقاً بالغاً لدى مرضى حساسية الأنف؛ نظراً لتشابه أعراض المرضين.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن الأعراض المتشابهة بين التهاب الأنف التحسسي وفيروس كورونا المستجد تتمثل في السعال الجاف وضيق التنفس وسيلان الأنف، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة بينهما من خلال أن أعراض فيروس كورونا تشمل بالإضافة إلى ذلك الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق على نحو مفاجئ، وآلام العضلات والمفاصل. وطمأنت «فرويندين» مرضى الحساسية بأنهم ليسوا أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن الفيروس لا يتخذ مساراً شديداً لديهم بصفة خاصة.

الفيروس يسبب قلقاً بالغاً لدى مرضى حساسية الأنف بشكل خاص.

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