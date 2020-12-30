لقاح أكسفورد يأخذ الضوء الأخضر في بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر الجاري.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة «وافقت الحكومة (الأربعاء) على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد» فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان: «سوف تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن في وضع استعداداتها المكثفة فى مرحلة التنفيذ لطرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا».

يشار إلى أن اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا.

وكان لقاح من إنتاج شركتى فايزر وبيونتك هو أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في الثاني من ديسمبر الجارى، وبدأ استخدامه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

ويضيف البيان: «مع اعتماد لقاحين الآن، سوف نتمكن من تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وحمايتهم من المرض وتقليل الوفيات وتكدس المستشفيات».

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