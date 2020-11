النصف_الحلو.. شارلوت تلبوري: ألوان الثقة بالنفس

بعد النجاح الباهر والمذهل الذي حققته مجموعة الظلال المعشوقة عالمياً والمغرية عالمياً من شارلوت تلبوري، Walk of No Shame، تأتي الآن خمسة ظلال إضافية جديدة، معززة للثقة بالنفس؛ ملمّع الشفاه Walk of No Shame Collagen Lip Bath، أحمر الخدود الأنيق Cheek to Chic، محدد العيون، ظل العيون Jewel Pot وملمّع الشفاه Jewel Gloss، حيث يعمل امتياز Walk of No Shame الأعلى مبيعاً لدى شارلوت على الارتقاء بإطلالة بشرتك، ويعيد إليك تألّقك كما يمنحك الثقة بالنفس.

بوحي من أحمر الشفاه المميّز من شارلوت، Walk of No Shame، الذي يُباع واحدٌ منه كل دقيقتين والذي كان أحمر الشفاه الفاخر رقم 1 في المبيعات بالمملكة المتحدة سنة 2019، ستجعل هذه المجموعة الجديدة من اللون التوتي - الوردي الساحر، الفتّان، الرائع والمغري عالمياً للعيون، الشفاه والخدود كل أحلامك بالجمال تتحقق.

سر جديد مستوحى من الجواهر لسحر سهل الاستخدام يجعل العيون ساطعة. ابتكري إطلالة عيون مشرقة، ناعمة، شابة ومتألقة مع ظل العيون الجديد Jewel Pot بلون Walk of No Shame من شارلوت! يمكن لتركيبته من الكريم لإشراق العيون أن يتم بناؤها في ثوانٍ، حتى تتحوّل من إطلالة للنهار سهلة وجذّابة إلى عيون دخانية أكثر كثافة وإبهاراً.

ملمّع للشفاه رائع وغير دبق، مُعزَّز بلآلئ لامعة مستوحاة من المجوهرات للمسة أخيرة تشبه المرآة تساعد على طمس وإخفاء خطوط الشفاه الدقيقة. اعشقي هذا الملمّع الجريء وعالي السطوع للشفاه لتبهري وتُسرّي! أحمر خدود على شكل بودرة بلونين، توتي - وردي وشمبانيا، يمنحك بريقاً لإكمال إطلالتك التي لا تقاوم.

ما الذي يجعله ساحراً؟

■تقنية «حفيف وتوهّج» (SWISH & GLOW) سهلة الاستخدام لدفعة من اللون الوردي التوتي المتوهج والجذّاب!

■تخلق تقنية Light Flex مظهر التقاط الضوء وإعادة بثّه للحصول على بشرة متألقة.

■تم فكّ رموز أسرار التورّد المتوهج والرائع، وجعلها في عادة من خطوتين «حفيف وتوهج» (SWISH & GLOW)، للحصول في كل مرة على إطلالة نهائية خالية من الأخطاء.

■التركيبة قابلة للبناء لتوهج يبدو رائعاً ومتساوياً.

■لون مغرٍ عالمياً يناسب الجميع من عمر 18 إلى 108 سنوات.

تأثير نفسي

للألوان تأثير كبير في علم النفس. يمكن للظل الصحيح أن يغيّر الحالة المزاجية والعواطف، ما يجعلك تبدين وتشعرين أكثر جمالاً وثقة بنفسك. تمثل الظلال الخمرية - الحمراء ألوان الحب. تحمل قوة عاطفية، تلعب أخواتها الظلال الوردية، النبيذية، جميعاً مع بعضها لتبتكر جاذبية غنية بالألوان الآسرة.

الجميع يريدها ويحبّها

«عندما أطلقت أول مرة أحمر الشفاه Walk of Shame Matte Revolution، قمت بدراسة لون الشفاه لكي أبتكر اللون البني المائل إلى الأصفر (tawny) - الأحمر المثالي، درجة لون الدم التي تضيء كل بشرة بتوهج نضر ومشرق. هذا اللون الوردي - التوتي الجذاب جعل العالم يفقد صوابه! لقد كان من بين الأفضل مبيعاً للعناية بالجمال، تمّت مشاهدته على عدد لا يحصى من السجادات الحمراء ومنصّات العرض، كما أحبّته عارضات الأزياء والنجمات. حتى إنه طوّر لقباً خاصاً به، وهو معجون الفاصوليا الحمراء لأحمر الشفاه في آسيا. إنه محبوب من الجميع، من أمل كلوني إلى ميراندا كير وسابرينا ألبا، اللواتي تألقن جميعاً به في يوم زفافهن، لقد وقع العالم في غرام هذا اللون المحظوظ!إنه إطلالة محبوبة في جميع أنحاء العالم لشفاه ممتلئة بالفرح الكامل وبالتمكين. إنه لون أحمر - توتي مغرٍ ومناسب للجميع، يحاكي إطلالة الشفاه عندما تكون غنيّة بالألوان الفاتنة والصحية لتتمتعي بأفضل شفتين على الإطلاق!».

أحمر الشفاه المميّز من «شارلوت» يُباع واحدٌ منه كل دقيقتين.

