النصف_الحلو.. «FARM TO FACE».. أقنعة جديدة للوجه

أعلنت FOREO، العلامة السويدية الرائدة في تكنولوجيا العناية بالبشرة والجمال، عن إطلاق مجموعة جديدة من أقنعة الوجه الذكية تحت عنوان Farm To Face، وهي الإضافة الأحدث لسلسلة منتجات UFO Activated Mask. وتأتي هذه الخطوة بعد انتظار طويل من مستخدمي أجهزة UFO على امتداد منطقة الشرق الأوسط الذين يترقبون إطلاق المجموعة الجديدة، وهي تتكون من خمسة مكونات مبتكرة؛ ثلاثة منها نباتية كلياً، وجميعها تحتوي على مستخلصات طبيعية قام علماء معهد الأبحاث والتطوير التابع للعلامة بإحضارها من شتى أنحاء العالم. ويستغرق تطبيق أي قناع من مجموعة Farm to Face دقيقتين فقط مع أجهزة UFO وUFO mini المفضّلة لدى خبيرات التجميل والمشاهير من حول العالم. وتتناسب الأقنعة الموجودة في المجموعة مع كل أنواع البشرة، وتضمّ:

قناع الورد البلغاري لترطيب البشرة (من بلغاريا):

وهو قناع غني بماء الورد الطبيعي وبذور زيت الجوجوبا، حيث يتميز بتركيبة خفيفة الوزن تساعد على علاج مشكلات البشرة الباهتة والجافة خلال دقائق قليلة. وعند استعماله مع جهاز UFO ستحصلين على بشرة وجه صحية مفعمة بالترطيب والنضارة، لذلك فهو المنتج الأفضل لزيادة مستويات التألق والترطيب في البشرة.

فالخواص الموجودة في الورد البلغاري مليئة بالعناصر المرطبة والسكريات، أمّا الزيوت الطبيعية المستخلصة من بتلات هذه الوردة فتعمل على حفظ الماء داخل البشرة لتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير. كما يتضمّن ماء الورد خواص مضادة للأكسدة، ما يساعد في تقوية خلايا الجلد، وتعزيز نضارتها ولمعانها.

قناع الشاي الأخضر لتنقية البشرة (من اليابان):

يتيح هذا القناع علاج وتهدئة البشرة المجهدة من خلال مكوناته الغنية بأفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الطبيعة. ويُنصح باستعماله مع أجهزة UFO لتعزيز انتعاش البشرة، حيث تعمل هذه التوليفة على تنقية الجلد وحمايته ومنحه مظهراً صحياً مع إشراقة طبيعية مذهلة. كما يُعدّ قناع الشاي الأخضر مثالياً لتهدئة تهيج البشرة الناتج عن العوامل البيئية، باعتباره يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على حماية البشرة وتجديد شبابها وتنقيتها، للاستمتاع بإطلالة صحية خالية من العيوب.

ويتميز الشاي الأخضر الياباني بمضادات أكسدة قوية تحمي البشرة من السموم البيئية. بينما تساعد خواصه الإضافية المهدئة على تنقية البشرة وتعزيز مستويات الترطيب فيها، ما يدعم انتعاشها ومظهرها الصحي، أمّا مستخلصات جذور نبات دردار دوادياني فلها فوائد مثالية لزيادة الترطيب.

قناع عسل مانوكا لتنشيط البشرة (من نيوزيلندا):

يعمل هذا المنتج الغني بالمغذيات والمصنوع من عسل مانوكا الطبيعي ومركّب آلانتوين على تنعيم البشرة وزيادة مرونتها لإطلالة تفيض بالإشراق. ويمكن استعماله مع أجهزة UFO أو UFO mini كعلاج مثالي لتنشيط بشرة الوجه. فالمكونات الفعالة في عسل مانوكا تسهم في تنعيم البشرة الجافة وتعزيز مظهرها الصحي وتجديد شبابها. وتنفرد نيوزيلندا بصناعة هذا العسل، حيث يقوم النحل بتلقيح أزهار مانوكا الأصلية في تلك المنطقة لإنتاج أفضل أنواع العسل في العالم وأكثرها فرادةً، فهو غني بالعناصر الغذائية المتنوعة للصحة العامة والبشرة على حدّ سواء. كما تساعد خواصه المضادة للأكسدة والمعززة للترطيب في تجديد شباب البشرة، ومنحها مزيداً من النعومة والليونة.

قناع زيت جوز الهند المغذّي (من إندونيسيا)

قناع غني لترطيب البشرة مدعوم بزيت جوز الهند الطبيعي وماء جوز الهند، حيث يشكّل هذا المنتج عند دمجه مع تكنولوجيا UFO أو UFO mini علاجاً مثالياً لتغذية الوجه وترطيبه بعمق، كما يساعد على تجديد خلايا البشرة الباهتة والمتعبة. ويُعدّ زيت جوز الهند من المصادر الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية، ويتميز أيضاً بخواص مطرية تدعم التغذية العميقة لخلايا الجلد، ما يتيح علاجاً طبيعياً مذهلاً يمنح البشرة مزيداً من النعومة والتوهّج. بينما يسهم ماء جوز الهند في تعزيز مستويات الترطيب فيها، كما يضم مجموعة من المغذيات الأساسية كالأحماض الأمينية وفيتامين سي التي تضفي على البشرة إشراقةً طبيعيةً ونضارةً منعشة. فالخواص الموجودة في ماء جوز الهند تعمل على تجديد البشرة الجافة، عبر تزويدها بالشوارد والبروتينات الأساسية التي تحتاجها للتألّق بإطلالة مفعمة بالانتعاش.

يستغرق تطبيق أي قناع من مجموعة «Farm to Face» دقيقتين فقط مع أجهزة «UFO وUFO mini» المفضّلة لدى خبيرات التجميل.

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