النصف_الحلو.. 5 نصائح لإدارة مرض السكري

مع التقدم في الطرق والتقنيات الحديثة في علاج مرض السكري، أصبح بإمكان مرضى السكري أن يعيشوا حياة طبيعية، شريطة الالتزام ببعض الممارسات التي يجب مراعاتها للسيطرة على المرض ووقف الآثار السلبية المحتملة، ولمعرفة المزيد يقدم الدكتور فيكرام هونديا، استشاري الغدد الصماء في مستشفى الزهراء بدبي، خمس نصائح حول كيفية إدارة مرض السكري:

1- نظام غذائي صحي:

الغذاء الصحي المتوازن هو المفتاح في إدارة مرض السكري، ويجب على المريض أن يتعلم طريقة حساب الكربوهيدرات. فغالباً ما يكون للكربوهيدرات أكبر تأثير على مستويات السكر في الدم. تعرف الى عدد الكربوهيدرات وأحجام الحصص، واجعل كل وجبة متوازنة، وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر.

2- التمارين وممارسة الرياضة:

أسلوب الحياة النشط مهم للغاية في إدارة السكري، مع الحذر عند القيام بذلك من خلال:

فحص مستوى السكر: افحص مستوى السكر في الدم قبل التمرين وأثناءه وبعده. الحفاظ على رطوبة الجسم: يجب تناول كميات وفيرة من الماء أو السوائل الأخرى التي تساعدك في الحفاظ على رطوبة جسمك أثناء ممارسة الرياضة، لأن الجفاف يمكن أن يؤثر في مستويات السكر في الدم.

3- الدواء:

التخزين الصحيح: من الضروري أن يتم تخزين الأنسولين بشكل صحيح. قد لا يكون الأنسولين الذي لم يتم تخزينه بشكل صحيح أو منتهي الصلاحية مفيداً. الأنسولين حساس بشكل خاص لدرجات الحرارة القصوى.

ناقش المشكلات مع طبيبك: إذا تسبب دواء السكري الخاص بك في انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير أو رفعه بشكل مستمر، فقد تحتاج إلى تعديل الجرعة أو الجدول الزمني للدواء.

4- الهرمونات:

يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات قبل وأثناء الحيض إلى تذبذبات كبيرة في مستويات السكر في الدم.

5- حالات المرض:

عندما يمرض الإنسان، ينتج الجسم هرمونات التوتر فهي تساعد جسمك على التعامل مع المرض، ولكن يمكنها أيضاً رفع مستوى السكر في الدم. قد تؤدي التغييرات في شهيتك ونشاطك الطبيعي أيضاً إلى تعقيد إدارة مرض السكري. يجب مراجعة طبيبك إذا كنت مريضاً أو غير قادر على تناول الطعام بشكل طبيعي.

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