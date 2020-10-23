نصائح ذهبية تحمي من هشاشة العظام

المصدر: هامبورج - د.ب.أ

نصح جراح العظام الألماني البروفيسور ميشيل أملينج، باتباع نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم وممارسة الرياضة بانتظام للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، مع حصول الجسم على ما يكفي من فيتامين D، والمحافظة على وزن الجسم، والابتعاد عن التدخين.

وأوضح أن فيتامين D ضروري للجسم حتى يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام، وإذا كان هناك نقص، فإن الجسم يهاجم احتياطي الكالسيوم في الهيكل العظمي، لتكون النتيجة هي الإصابة بهشاشة العظام.

وينتج الجلد معظم فيتامين D عندما يتعرّض لأشعة الشمس، كما أنه يتوافر في أسماك البحر الدهنية والبيض والمكملات الغذائية، التي يمكن تناولها بعد استشارة الطبيب المختص.

وأكد البروفيسور الألماني أن الرياضة ضرورية أيضاً لصحة العظام، معتبراً أن مزيجاً من تمارين قوة التحمل وتقوية العضلات والتوازن هو الخيار الأفضل. ونصح أيضاً بممارسة النشاط البدني اليومي.

يشار إلى أن هشاشة العظام مرض يصيب الهيكل العظمي، إذ تفقد العظام قوتها وتفقد كتلتها وتتناقص بشكل أسرع من الأشخاص الأصحاء، وتكمن المشكلة في عدم اكتشاف المرض لفترة طويلة، كما تتعرّض النساء بعد انقطاع الطمث لخطر هشاشة العظام بشكل خاص بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين.

هامبورج - د.ب.أ

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news