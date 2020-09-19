النصف_الحلو.. «ذا فيس شوب»: بشرة صحية وخالية من الشوائب

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

إلى جانب التجاعيد، وجفاف البشرة وبهتانها والخطوط الرفيعة، تواجه نساء كثيرات مشكلة المسامات الواسعة والظاهرة مع الوقت. فيما تواجّه بعضهن أصابع الاتهام إلى الجينات، إلّا أنّ المسامات قد تتسع مع التقدّم في السن. كما يُعزى أحد الأسباب إلى فقدان الكولاجين. ومع هذا العامل، تميل البشرة إلى فقدان مرونتها ممّا يؤدّي إلى توسّع المسامات بشكل ملحوظ. ثمّ يأتي الزهم الزائد وبقايا المكياج لتزيد مشكلات البشرة سوءاً، والنتيجة: بشرة خشنة ومملوءة بالنتوءات.

كيف يمكن الحصول على بشرة ناعمة ونضرة؟ إليك الحل مع مجموعةbelif’s Youth Creator-Age Knockdown من علامة «ذا فيس شوب». تشتمل هذه المجموعة على سيروم بقوام كريمي وسيروم بخلاصة مائية. وتعمل تركيبتهما التي تكتنف مزيجاً فريداً من الأعشاب، على إعادة النعومة والمرونة والطراوة إلى البشرة، مع مكافحة علامات التقدّم في السن من الداخل إلى الخارج. صُمِّم سيرومbelif Youth Creator-Age Knockdown Bomb الذي يُعتبَر مستحضراً أساسياً في المجموعة، لمعالجة مشكلات البشرة الشائعة الناتجة عن التقدّم في السن، لاسيما التعرّض للأشعة فوق البنفسجية وغيرها من عوامل الإجهاد البيئية التي تجعل البشرة تفقد نضارتها وشبابها. يزخر هذا المستحضر بالمكوّنات المغذية مثل خلاصة Winter Aster التي تعمل على حماية البشرة ومنع الظهور المبكر لعلامات تقدّم السن، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات. أمّا سيروم belif Youth Creator-Age Knockdown Water Essence فهو مستحضر متعدّد الأغراض لن تستغني عنه بعد اليوم في مجموعتك الخاصة من مستحضرات العناية بالبشرة. يعمل هذا المستحضر على تقوية البشرة وترميمها لتفيض نضارةً وإشراقاً وحيويةً. كما يساعد هذا المستحضر الأساسي الذي يفترض تطبيقه مباشرةً بعد السيروم الكريمي، على تحسين قوام البشرة ليمنحها إشراقاً وملمساً فائق النعومة طوال اليوم.

يحتوي مستحضرا هذه المجموعة على مزيج الأعشاب السبعة الشهير لدى العلامة، والمعروف باسم تركيبة Napiers المقاوِمة لعلامات التقدّم في السن، حيث تعمل هذه التوليفة على تقشير البشرة بشكل طبيعي وتعزيز مرونتها وتماسكها. كما أنّ مزيجاً آخر من ستة أعشاب يُسمّى بتركيبة Napiers الأصلية (وهي تركيبة أساسية مرطّبة موجودة في كل مستحضرات belif)، يتميّز بخصائص مهدّئة للبشرة ويحافظ على نضارتها وإشراقها.

صُمِّم السيروم بتركيبة خفيفة غير لزجة لتمتصّها البشرة بسرعة وتناسب أنواع البشرة كافة. فمهما كان عمرك، لا تستسلمي للمسامات الواسعة، وشحوب البشرة وفقدان مرونتها وكوني متأكدة من أنّ هذه المجموعة ستعيد إليك شباب بشرتك لتفيض نضارة من جديد.

تتوافر مجموعة Age Knockdown من «ذا فيس شوب» في متاجر العلامة في الإمارات وعبر الإنترنت على موقع Carrefouruae.com.

- مهما كان عمرك لا تستسلمي للمسامات الواسعة وشحوب البشرة.

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