مكونات الإفطار المثالي لطفلك قبل الذهاب إلى المدرسة

المصدر: كولن - د.ب.أ

أكّدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح، لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب الكاملة والجبن والزبادي والخضراوات والفاكهة.

ونظراً لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر؛ لذا ينبغي أن يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي. ويمكن أن تتألف هذه الوجبة البينية من شطيرة جبن من خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضراوات.

وفي حال رفض الطفل الطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news