صحة العين و«كورونا».. قائمة الأعراض تتوسع والفيروس واحد

المصدر: دبي - د.ب.أ

أثار ظهور فيروس كورونا المستجد، مخاوف في العديد من القطاعات الصحية، خلال مراحله الأولى، ومع انتشار الفيروس عالمياً، توسّعت قائمة الأعراض المصاحبة أيضاً، وهذا ما تسبب في الكثير من الأسئلة حول كيفية تأثير «كوفيد-19» في المضيف، ومن أبرزها: العلاقة بين صحة العين والفيروس.

ومن خلال متابعة الاختصاصيين في مجال صحة العيون لحالات المرضى أثناء القيام بالفحوص وظهور التقارير، التي تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، ويمكن أن ينتقل مباشرة من خلال العين، كان أطباء العيون في صميم النقاشات المتعلقة بحالات «كوفيد-19».

وأوضح المدير الطبي واستشاري طب العيون وأخصائي جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، الدكتور عمار صفر، كل ما يلزم معرفته حول الأعراض، التي تؤثر في العين عند الإصابة بـ«كوفيد-19»، مضيفاً

أن «الفيروس يمكن أن يدخل إلى الجسم من خلال العين تماماً كما يدخل من الفم أو الأنف. وهناك احتمالية سائدة على حد سواء لإصابة العيون عن طريق الجسيمات المنتشرة من خلال السعال والعطس، أو حتى من خلال التحدث مع شخص مصاب بشكل مباشر».

وأشار إلى أنه يمكن أن تُصاب عين الشخص بالعدوى إذا لمس سطحاً مصاباً، ثم فرك عينيه. وهذا أمر خطير للغاية؛ إذ يمكن للفيروس أيضاً الوصول إلى الجسم وإصابة الرئتين من خلال العين.

البحث عن أعراض

ذكر الدكتور عمار أنه يمكن للفيروسات التاجية بشكل عام و«كوفيد-19» على وجه الخصوص، أن تؤدي إلى التهاب الملتحمة إذا انتقل الفيروس مباشرة إلى العين. كما يمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة إلى إنتاج إفرازات لزجة أو حدوث سيلان من العين، وهذا ما يؤدي إلى الحالة المعروفة باسم مرض العين الوردية.

وفي هذه الحالة، يجب على المرضى، الذين يعانون «كوفيد-19»، البحث عن أعراض مثل الاحمرار والتورم في العين إلى جانب التهيّج والإفراط في التدميع. ويجب على الشخص التأكد من تلقي العلاج المناسب إذا واجه أياً من هذه الأعراض لمنع الفيروس من الانتشار إلى الأعضاء الأخرى، حسب الدكتور عمار.

وقد يكون الأشخاص، الذين يعانون أمراضاً مزمنة وضعف الجهاز المناعي، أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض «كوفيد-19» المرتبطة بالعين بالمقارنة مع غيرهم.

علاج داعم

تماماً مثل أي فيروس، سيكون على فيروس كورونا المستجد أن يأخذ مساره حتى لو أصاب العينين. ومع ذلك، يصف أطباء العيون قطرات العين كعلاج داعم لمساعدة المرضى على إدارة الأعراض وتقليل أي ألم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مرضى «كوفيد-19» تجنب لمس أعينهم إلا إذا غسلوا أيديهم لمدة 20 ثانية بالماء والصابون. ويجب عليهم أيضاً تجنب وضع العدسات اللاصقة ومواصلة ترطيب العين باستخدام قطرات معقمة.

ويجب على الأشخاص، الذين يشتبه في أنهم قد أصيبوا بـ«كوفيد-19»، أن يجروا اختبار الفيروس للتأكد من حالتهم. وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فعندئذ يجب على المريض إجراء مزيد من الفحوص لأي أمراض مشتبه فيها تتعلق بفيروس كورونا مع طبيب العيون باستخدام منصة افتراضية.

حتى تزول العدوى

تُعد الاستشارة عبر الإنترنت طريقة ممتازة لإتاحة الفرصة للمرضى للحصول على نصيحة اختصاصية من طبيب العيون، حول كيفية العناية بأعينهم حتى تزول العدوى من خلال جهاز المناعة المنشط.

عمار صفر:

«يمكن أن تُصاب عين الشخص بالعدوى إذا لمس سطحاً مصاباً، ثم فرك عينيه».

التهاب الملتحمة قد يؤدي إلى إنتاج إفرازات لزجة أو سيلان من العين، ما يتسبب في الحالة المعروفة باسم مرض العين الوردية.

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