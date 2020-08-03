3 نصائح أساسية تحمي الأطعمة من الجراثيم

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعدّ النظافة الصارمة، والتخزين الصحيح، والطهي الجيد، من القواعد الأساسية للقضاء على الجراثيم الموجودة في الأطعمة، كما يعمل تبريد الطعام على تقليل فرص وجود الجراثيم، بينما يقتل معظمها بالحرارة الكبيرة لدى عملية الطهي.

وتنصح مجلة «تست» الألمانية بنقل الأسماك أو اللحوم أو النقانق أو أطباق البيض المطهوة في صندوق تبريد. كما يجب نقل الأطعمة سريعة التلف والسلطة المقطعة والفواكه المقطعة، خصوصاً البطيخ، في درجة حرارة باردة.

1 الحرارة والغسل

الجيد تعمل الحرارة على قتل العديد من الجراثيم، مثلاً عند إنضاج اللحم والسمك بالكامل. ويشدّد خبراء على ضرورة التخلص من الأطعمة المصابة بالعفن، حتى لو كانت في مواضع قليلة. ونظراً لأنه يمكن العثور على بعض مسببات الأمراض في منتجات الألبان، فإنه يتعين على الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، تجنبها. وينبغي أيضاً غسل الثمار، التي تنمو بالقرب من الأرض، مثل الخيار والجزر، جيداً، أو حتى تقشيرها.

2 نظافة المطبخ

النظافة في المطبخ أهم المعايير للحفاظ على الأطعمة من الجراثيم، لذا يحذر الخبراء من تلامس الأطعمة النيئة مع مكونات كالحوض والسكاكين وألواح التقطيع أو الأطباق. وإذا حدث تلامس، فيجب غسلها جيداً.

يفضل أن تكون هناك ألواح منفصلة للحوم والفواكه والخضراوات النيئة. ويعدّ غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام جزءاً من هذه العملية أيضاً.

3 مسح الثلاجة

في الصيف يجب ضبط الثلاجة على درجة تراوح بين خمس وسبع درجات، مع مراعاة تغطية الطعام، على أن يتم مسح الثلاجة بماء الخل الساخن بين الحين والآخر. ويجب أيضاً إذابة الطعام المجمد في الثلاجة وتفريغه وتغطيته جيداً.

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