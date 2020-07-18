أعراض في العينين تدل على مشكلات خطيرة في الجسم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تكشف العينان كل ما يدور في الجسد، ويظهر فيها أي خلل ينتابه، ففي الوقت الذي نشاهد فيه الأعراض العادية كالمياه الزرقاء والغلوكوما وإعتام العدسية، وغيرها، فهي أيضاً دليل دقيق للأجزاء الأخرى من الجسم.

فالعينان تقدمان قرائن مختلفة، بحسب اختصاصية طب العيون السريري في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بيرلمان، كونهما متصلتين بالجهاز العصبي المركزي، وكل شيء يؤثر في الجسم يظهر عليهما، وأي أعراض قد تمر بها من خلال الرؤية أو تغير في شكلهما يكون مؤشراً الى خلل خطير، ومن هذه الأعراض:

■ارتفاع الكولسترول: من يعاني الكولسترول وارتفاع نسبه، يمكن أن يمر بفقدان عابر للرؤية أي يذهب ويأتي، مثل ستار ظل يسدل فوق عينيه، وهي علامة على أن الشريان السباتي لهذا الفرد يعاني عدم وصول الدم للعينين، ويصاحب هذا ألم أحياناً فيهما. وستلاحظ وجود حلقة من العتامة في الجزء الطرفي من القرنية وتعرف بـarcus senilis وأيضاً يمر بصعوبة في التكيف مع الضوء الساطع، وفي بعض الحالات تظهر ترسبات صفراء فوق الجفن في الزوايا وفي حجر العين، محملة بالدهون وتعرف بـإكسانثيلاسما.

■مشكلات الغدة الدرقية: وهي على شكل فراشة في العنق، تسيطر على العديد من الهرمونات التي تنظم النمو والأيض، وحين لا تعمل الغدة الدرقية بشكل سليم، تسبب مشكلات عديدة تظهر في العين على شكل عيون منتفخة أكثر من المعتاد، ويعاني الفرد الرؤية المزدوجة، والجفاف في الجفن. وهذا يستدعي عناية خاصة من خلال قطرات ترطيبية تخفف من التوسع والانتفاخ.

■السكري: فحص العين الدوري مهم للجميع، لكن لمن هو مصاب بداء السكري، أو معرّض للإصابة به ضروري جداً؛ إذ إن السكري يؤثر في العين بظهور البقعة في الشبكية، وتنعكس على وضوح الرؤية. وينجم عنها تضخم أو احتفاظ في السوائل في العين تصل لفقدان البصر. ويظهر هذا لدى العديد من مرضى السكري، مثل احتمالية الإصابة بالمياء الزرقاء، أو إعتام عدسة العين، وكلها مرتبطة باعتلال الشبكية.

■السكتة الدماغية: فقدان البصر الفجائي يمكن أن يكون مؤشراً الى سكتة دماغية، أو على وشك حصولها، لأن فقدان البصر نتيجة جلطة دماغية ناجمة عن تضرر الأعصاب؛ حيث ينجم العمى بسبب انسداد في الأوعية الدموية في الشبكية محدثاً جلطة. وأيضاً ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى الشريان السباتي أكثر احتمالاً للتعرض لمثل هذا الأمر، لذا انتبه حين تفقد البصر فجأة في إحدى العينين أو كلتيهما، واتصل بالطوارئ فوراً.

■شقيقة العين أو شقيقة الشبكية: حيث إن البقع العمياء المؤقتة في الرؤية قد تدل على أنك تعاني شقيقة العين، وهي ليست مثل الصداع النصفي، لكنها تسبب صداعاً حاداً وبقعاً فارغة خلال الرؤية، وتعرف بسكوتوماس. وتبقى لدقائق محدودة، ويصاحبها ألم أحياناً. وقد يشعر الفرد أيضاً بومضات من الضوء، ضبابية في الرؤية، أو صداع قبل أي من هذه الأعراض، وحين تتكرر لابد من مراجعة اختصاصي العيون.

■أمراض المناعة الذاتية: هل مررت بشعور أن جفونك تخذلك، قد تكون علامة على اضطراب المناعة الذاتية، وتسمى بالوهن العضلي الشديد، الذي يسبب ضعف العضلات ما يصعب عملية فتح العينين. وفي الوقت نفسه قد توجد أعراض أخرى مثل الذئبة، وهو نوع معين من التهاب المفاصل، الذي يؤدي لالتهاب القزحية، في طبقة في العين وتغييرات بصرية، حين يتراجع مستوى الرؤية على مدى أيام يكون هنالك ألم في محيط العين، خصوصاً عندما تحركه، وهو يدل على أحد أعراض التصلب العصبي المتعدد.

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