ما تأثير مشروبات الطاقة على صحة القلب؟

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

حذّرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة مشروبات الطاقة على صحة القلب؛ إذ إنها ترفع مستوى الأدرينالين، ومن ثم يمكن أن تتسبب في خفقان القلب واضطرابات نظم القلب.

وأضافت المؤسسة أن مشروبات الطاقة تزداد خطورتها في حال تناولها أثناء ممارسة الأنشطة، التي ترفع بدورها معدل ضربات القلب، مثل الرياضة والرقص، مشيرة إلى أنها قد تتسبب أيضاً في ارتفاع ضغط الدم والاضطراب الداخلي.

لذا شددت المؤسسة على ضرورة ألا يتناول مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم مشروبات الطاقة. وينطبق ذلك أيضاً على الأطفال؛ نظراً لحساسيتهم العالية تجاه الكافيين، ومن ثم تكون الاستجابات لديهم شديدة.

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