جهاز بحجم علبة ثقاب يحوّل الحرارة إلى كهرباء

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازاً في حجم علبة الثقاب، يمكنه تحويل الحرارة المهدرة في المنزل أو السيارة إلى مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث شاشانك بريا المتخصص في مجال الهندسة وعلوم المواد في جامعة بنسلفانيا قوله: «يمكننا الاستفادة من مصادر الحرارة المهدرة حولنا، مثل أنابيب المياه الساخنة التي تمر في منازلنا، حيث إن معظم الحرارة الفائضة التي تنبعث من هذه الأنابيب تضيع في البيئة، ولكن الآن أصبح بمقدورنا احتجازها وتحويلها إلى طاقة كهربائية مفيدة».

ويقول الباحثون إن «تقنيات تحويل الحرارة إلى طاقة كهربائية قائمة بالفعل، لكنها ليست فاعلة في ظروف الحياة الطبيعية، ولكن الجهاز الجديد يستطيع بالفعل توليد الكهرباء من الحرارة بدرجة كفاءة لم تكن تتوافر من قبل إلا في ظروف المختبرات العلمية».

ويوضح فريق الدراسة فكرة الجهاز الجديد قائلين إنه «عند وضعه بالقرب من مصادر الحرارة، فإن الإلكترونات داخله تتحرك من المكان الساخن إلى المكان البارد، ما يؤدي إلى توليد تيار كهربائي. ولا يحتوي الجهاز على أي أجزاء متحركة ولا ينتج أي تفاعلات كيميائية أو انبعاثات، وبالتالي ربما يكون مصدراً واعداً لتوليد الطاقة النظيفة».

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