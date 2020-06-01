بالفيديو.. 5 إرشادات لتقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تلعب التغذية دوراً كبيراً في رفع سوية الجهاز المناعي، لاسيما في هذه الفترة التي يشعر فيها الجميع بالقلق من انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد.

وترى أخصائية الصحة والتغذية في مؤسسة «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، أن 70% من الجهاز المناعي يوجد في الجهاز الهضمي، ولهذا فإن مناعة الأمعاء الصحية تعني وجود جهاز مناعة قوي.

وتلفت النائلي إلى أنه لابد من التركيز على تناول الأغذية الصحيحة في هذه الفترة، والحرص على عدم تدمير الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام الذي نتناوله.

للاطلاع على الـ5 إرشادات لنظام غذائي يعزّز المناعة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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