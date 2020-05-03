صح- خطأ.. شرب الماء البارد عند الإفطار وبعده مباشرة

المصدر: ديانا أيوب - دبي

كثيرة هي العادات الغذائية والحياتية الخاطئة التي يمارسها الناس، خلال شهر رمضان الكريم، بسبب المعلومات غير الصحيحة التي تم تكريسها وتناقلها في ما بينهم. هذه الممارسات الخاطئة قد تفاقم من الصعوبات التي يواجهونها خلال ساعات الصوم، وتزيد من فرص حصول إرباك في الجهاز الهضمي أو الصداع أو حتى زيادة الوزن. تصحيح هذه المعلومات سيغيّر من النظام الغذائي وكل ما يترتب عليه من ضرر.

الخطأ

يتعمد البعض شرب الماء البارد عند الإفطار مع الوجبة الرئيسة، أو حتى بعد الإفطار مباشرة، بسبب العطش الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة والصيام في فصل الصيف، دون أن يدركوا الآثار التي قد تتركها هذه العادة الخاطئة على المعدة، مفترضين أن الماء البارد يقضي على العطش فوراً.

الصواب

أكدت أخصائية التغذية في «ويلناس باي ديزاين»، ميساء مراد، أن عادة شرب الماء البارد عند الإفطار وبعده مباشرة، التي يظن البعض أنها تخلصهم من العطش بشكل مباشر، لها كثير من السلبيات، مشيرة إلى أن الماء البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، الأمر الذي ينتج عنه قلة ضخ الدم والشعور بالتعب. ولفتت مراد إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الإكثار من شرب الماء المثلج على الإفطار يؤثر في المعدة، ويقلل من كفاءة الهضم، وذلك بسبب التأثير في انقباض الشعيرات الدموية، وكل ذلك يحدث الاضطرابات الهضمية. وأضافت أن الصواب هو شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة، أو متوسط البرودة، على أن يتم تناول كميات الماء التي يحتاج اليها الجسم ببطء وعلى مراحل، مع تجنب تناول الماء بجرعات كبيرة، كونها من العادات الخاطئة أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news