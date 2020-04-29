"هيئة الغذاء السعودية": "فيمتو" لايحتوي ألوان اصطناعية تسبب السرطان

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية ما تردد من شائعات حول احتواء شراب "فيمتو" ألوان اصطناعية غير مصرح بها ويمكن ان تسبب السرطان وتضر بالأطفال. مؤكدة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وذكرت الهيئة في بيان لها صدر الثلاثاء، أنها تُقيِّم سلامة جميع المواد المضافة، ومنها الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويُسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية، بشأن المواد المضافة، وجددت التأكيد على أن وضع حدود قصوى للمواد الملونة المضافة إلى الأغذية الهدف الأساسي منه هو للتأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد عن الجرعة المقبولة يوميًّا، والتي يمكن أن يتناولها الإنسان يوميًّا دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.

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