شركتان عملاقتان للأدوية تتعاونان لتطوير لقاح كورونا: النتيجة في 2021

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت مجموعتا الأدوية العملاقتان سانوفي و«غلاكسو سميث كلاين» اليوم الثلاثاء نيتهما توحيد جهودهما لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأملان أن تتمكنا بفضل هذا التعاون من تحقيق نتيجة بحلول عام 2021.

وقالت الشركتان الفرنسية والبريطانية إن مختبراتهما «ستجمع بين تقنياتهما المبتكرة لتطوير لقاح مع مساعد ضد كوفيد 19»، مع توقع أن تبدأ «التجارب السريرية في النصف الثاني من عام 2020، وإذا نجحت، فسيكون اللقاح متاحاً في النصف الثاني من عام 2021».

وستقدم سانوفي مستضد البروتين «اس» المأخوذ من الفيروس، والشركة البريطانية «تقنيتها في إنتاج لقاحات مع عناصر مساعدة لاستخدامها في مواجهة الأوبئة».

ويعد الجمع بين مستضد البروتين ومساعد اللقاح «إجراء راسخاً، يستخدم في العديد من اللقاحات المطروحة بالفعل في السوق».

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الذي أقامته سانوفي في فبراير الماضي مع هيئة البحث والتطوير المتقدم (باردا) التابعة لوزارة الصحة الأميركية، وفقاً للبيان.

كما أعلن المختبر الفرنسي في أواخر مارس الماضي تعزيز تعاونه مع شركة «ترانسليت بيو» للتقنية الحيوية في الولايات المتحدة.

وبدأ سباق عالمي لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة نحو 120 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

واستثمرت المملكة المتحدة مئات الملايين من الجنيهات في التحالف من أجل الابتكارات استعداداً لمواجهة الأوبئة (سيبي).

وفي منتصف مارس الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تأمل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا «قبل الخريف».