MAD للضيافة تدعو تطبيقات توصيل الطعام إلى حملة #Cap@Ten

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لاتزال تطبيقات توصيل الطعام تأخذ عمولة 30% مقابل كل طلب، على الرغم من أن طلبات توصيل الطعام أصبحت الآن شريان الحياة الوحيد للعديد من المطاعم، التي أغلقت أبوابها، امتثالاً لتفويضات الحكومة، بهدف وقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19). واضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى إيجاد طريقة لتحويل نشاطاتهم إلى طلبات التوصيل فقط إن أرادوا الاستمرار في العمل. وقالت شيخة المهيري، مؤسسة مجموعة MAD للضيافة، التي تدير Society Cafe وToplum: «أنا بالطبع من مؤيدي هذه الخطوة بشكل كامل، لكن لا يمكننا أن ننكر أن ذلك منح ميزة غير مستحقة لتطبيقات وشركات التوصيل، التي حاولت فقط أن تخفض الكلفة على العملاء، لكنها حافظت على مستوى العمولات الضخمة التي تكسبها من المطاعم المحلية، التي تراوح بين 30 و35% من إجمالي سعر الطلب».

وعلى الرغم من معاناة هذه المطاعم في البحث عن طريقة فاعلة للتغلب على التحديات الكبيرة التي فرضتها هذه الجائحة، نجد أن منصات التوصيل الرئيسة ترفض مساعدة هذه المطاعم أو خفض معدل عمولتها خلال هذه الأوقات الصعبة. فيصعب مثلاً على أصحاب هذه المطاعم التعامل مع 30% عمولة حتى في الظروف العادية، وغالباً ما تكون قدرة تحمل معظم المطاعم هي 10% فقط، ونظراً إلى الوضع الاستثنائي الذي يمر فيه قطاع المطاعم حالياً.

وتأمل المهيري أن تُبادر منصات التوصيل خلال هذه الأزمة بمساعدة الشركات التي تستفيد منها هذه المنصات. وتدعوها إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية ومراجعة قيمة عمولاتها، وتضيف: «أحثّ الهيئات التنظيمية المعنية على فرض سقف إلزامي على تلك العمولات بنسبة 10% خلال هذه الفترة، إلى أن تتم تسوية أوضاع كل أصحاب المصلحة في القطاع».

وتوصي المهيري العملاء في الوقت الحالي أن يطلبوا توصيل الطعام مباشرةً عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه المطاعم، أو من خلال الاتصال بالمطاعم، لتتمكن هذه المشروعات من توفير الإيرادات الكافية لدفع نفقاتها.