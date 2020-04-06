بيل غيتس: مؤسستي الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسعى بيل غيتس إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج سبعة لقاحات جديدة واعدة لفيروس كوفيد-19، ويحتاج ذلك إلى مليارات الدولارات.

وقال غيتس لتريفور نوح، مقدم برنامج ذا ديلي شو الأميركي، إن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وحسب تقرير لـ«مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، أضاف غيتس أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض الخمجية، لذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال. واختار غيتس أفضل سبعة مشروعات واعدة لتطوير لقاحات فعالة، وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها.

وسيبدأ غيتس تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات، لأن الانتظار في رأيه يمثل إهداراً للوقت. ويرى غيتس أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهراً، يعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة.

وكتب غيتس في مقالٍ صحافي أن إنتاج بعض اللقاحات الواعدة يحتاج إلى معدات فريدة، «وعلى الرغم من أن تشييد مصانع لإنتاج السبعة لقاحات قد يتسبب في إهدار مليارات الدولارات، لأن بعض هذه اللقاحات قد يفشل ويثبت عدم فعاليته، لكن هذه الخسائر لا تقارن بالخسائر الاقتصادية التي تقدر بتريليونات الدولارات».

وتعهد غيتس وزوجته ميلندا بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19، التي تتضمن إرسال اختبارات منزلية للكشف عن الفيروس لسكان ولاية واشنطن.

«سنبدأ تشييد المصانع حتى قبل أن تثبت فعالية اللقاحات، لأن الانتظار يمثل إهداراً للوقت».