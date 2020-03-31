رائحة فل وياسمين تثير تساؤلات في مصر.. ما علاقتها بكورونا؟

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

تساءل مصريون على مدى اليومين الماضيين عن سبب انتشار رائحة - تشبه رائحة الفل والياسمين - في بعض المناطق، خصوصاً في الدلتا والإسكندرية، وانعكست هذه التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ دشن مغردون هاشتاغ «الريحة الحلوة»، والذي تصدر «التريند»، للتعبير عن سعادتهم بهذه الرائحة المنعشة.

وبينما عزا البعض ذلك إلى دخول فصل الربيع منذ 21 مارس الجاري، وبدء موسم تفتح الأزهار، رأي آخرون أن انتشار الرائحة يرجع الفضل فيه إلى تراجع معدلات التلوث في الجو نتيجة الحظر الذي تطبقه مصر ضمن الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما سمح بانتشار روائح الأزهار والنباتات في الهواء.

من جانبه، أوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، في تصريحات صحافية، «أن هذه الرائحة لا علاقة لها بفصل الربيع كما منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكنها قد تكون نتيجة وجود أشجار للفل والياسمين بمناطق مختلفة وتعمل الرياح والكتلة الهوائية على نقل هذه الروائح إلى المناطق القريبة لها».