روسيا تدخل على خط لقاحات فيروس كورونا.. هل تفعلها موسكو؟

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

كشفت هيئة روسية عن البدء في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بهدف الوقاية من وباء "كوفيد 19" والسيطرة عليه.

وأودت وكالة سبوتنيك أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور)، أعلنت اليوم الجمعة، عن أنها بدأت في اختبار اللقاح، مضيفة أن الهيئة بهدف الوقاية من الوباء طورت نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وتابعت الهيئة في بيان: "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. ويأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".