حب الشباب.. العناية السليمة بالبشرة وصفة العلاج

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعد حب الشباب من الأمراض الجلدية الشائعة والمزعجة للغاية؛ نظراً لأنه يفسد جمال البشرة. ويظهر حب الشباب بأشكال عدة، كما أنه يرجع لأسباب كثيرة، في حين يعتمد العلاج على مستحضرات التجميل الطبية والعناية السليمة بالبشرة.

وقال طبيب الأمراض الجلدية، الألماني أولريش أونيموس، إن حب الشباب له أسباب عدة، تتمثل في: العوامل الوراثية، والتوازن الهرموني، والتغذية كالحليب كامل الدسم والأطعمة الدهنية، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والتدخين، فضلاً عن العوامل النفسية.

وترى خبيرة التجميل الألمانية، مارتينا هوفمان، أن العناية الخاطئة بالبشرة تندرج ضمن الأسباب المحتملة لحب الشباب، موضحة أن الكريمات المحتوية على الزيوت المعدنية تكوّن طبقة على الجلد، وتسد المسام وتمنع تصريف الإفرازات الدهنية بشكل صحيح.

منطقة T

هناك ثلاثة أشكال من حب الشباب، ففي البداية يتم إنتاج الإفرازات الدهنية بشكل متزايد وتصير البشرة لامعة، لذلك يحدث حب الشباب بشكل رئيس في مناطق الجلد، التي تحتوي على العديد من الغدد الدهنية مثل منطقة T على الوجه، ومنبت الشعر والذقن والظهر والصدر.

ونتيجة لأسباب كثيرة، من بينها زيادة الإفرازات الدهنية، يمكن أن تتشكل البثور، التي تعرف بالرؤوس السوداء. وتلتهب هذه الرؤوس السوداء بفعل البكتيريا على الجلد، مع احمرار وتقيحات، علماً بأن هذا الشكل من حب الشباب يحدث في المقام الأول، خلال فترة البلوغ.

وتسمى الكتل الالتهابية تحت الجلد طبياً بتكتلات حب الشباب، وهناك شكل على هيئة كتل متصلة تحت الجلد، مصحوبة أحياناً بشعور بالمرض.

مستحضرات طبية

يتمثل علاج حب الشباب في خطوات عدة: في البداية يتم تحليل نوع البشرة بعناية، مع تحري العوامل المؤثرة، مثل: التغذية والتوتر النفسي والتدخين ومستحضرات العناية والأدوية، وما إلى ذلك، ثم يوضع برنامج عناية خاصة يعول على مستحضرات التجميل الطبية، التي تعتمد على مكونات نشطة مركزة للغاية تتغلغل في الطبقات العميقة من الجلد.

وينبغي، أيضاً، تنظيف البشرة صباحاً ومساء بواسطة جلّ معتدل مضاد للجراثيم، كما ينبغي استخدام كريم غير دهني للعناية بالبشرة. ويُنصح أيضاً بالتقشير مرة واحدة فقط في الأسبوع. وإذا ظهرت البثور بعد اتباع برنامج العناية هذا، فيمكن اللجوء إلى الكريمات التي تحد من إنتاج الإفرازات الدهنية، أو التي تتمتع بتأثير مضاد للجراثيم.

وإذا لم تفلح هذه التدابير، فهناك أدوية فعالة للغاية تقلل إنتاج الإفرازات الدهنية، أو تمنع الالتهاب.

أشكال حادة

في حال وجود أشكال حادة من حب الشباب، ينبغي عدم الانتظار لفترة طويلة حتى لا تشكل ندبات، قد تستمر مدى الحياة. ويمكن علاج الندبات بواسطة الليزر أو بأحماض الفاكهة أو الوخز بالإبر الدقيقة (الميكرونيدلينج). وبشكل عام لا ينبغي فقع البثور باليد، حتى لا تنشأ ندبات.

ينبغي تنظيف البشرة صباحاً ومساء بجلّ معتدل مضاد للجراثيم.

إذا لم تفلح التدابير، فهناك أدوية فعالة تقلل الإفرازات الدهنية أو تمنع الالتهاب.