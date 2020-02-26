تعاني من ألم مفاجئ في الساقين عند المشي؟.. انتبه لهذا المرض

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية إلى أنه عندما يعاني المرء من ألم مفاجئ في عضلات الساقين أثناء المشي، فقد يعتقد أنه مجرد تشنج أو إجهاد في العضلات، لكنه لا يدري أنه قد يعاني من مرض «العرج المتقطع».

وحذرت الجمعية - كما أورد موقع «دويتشه فيله» الألماني - من أن المصابين بهذا المرض معرضون لخطر الإصابة بأمراض في القلب والأوعية الدموية، وقد يصل الخطر إلى حد الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن المرض يصيب العضلات الخلفية للساق بشكل خاص مسبباً ألماً فيها عند المشي أو ممارسة التمارين، لافتة إلى أن المرض ينشأ بتأثير أمراض أخرى في الأوعية الدموية، خصوصاً تصلب الشرايين، حيث تضيق الشرايين نتيجة الترسبات في جدرانها، ما يعيق تدفق الدم فيها.

ووفقاً للجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية، فإن المعرضين للإصابة بمرض انسداد الأوعية المحيطية وبالتالي بمرض «العرج المتقطع» هم غالباً الأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، بالإضافة إلى المدخنين أو المصابين بالسكري أو السمنة.

وتكون أعراض المرض على شكل آلام تنتقل من عضلات الساق إلى الفخذ عند المشي لمسافة تتجاوز 200 متر، وتتوقف الآلام عند التوقف، ولذا سمي المرض بـ«العرج المتقطع».

