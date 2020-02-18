خضراوات مهمة تساعد على حرق الدهون وتعزيز الأيض

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

قدمت مجلة «فرويندين» الألمانية قائمة بأهم الخضراوات، التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي، أو ما يعرف بالأيض في الجسم.

وهنا 7 من أبرز تلك الخضراوات المهمة جداً لعلمية التمثيل الغذائي:

البروكلي

يحتوي البروكلي على الكالسيوم، الذي يساعد على حرق الدهون بالإضافة إلى الكثير من فيتامين C، وهي تركيبة جيدة جداً لتعزيز عملية الأيض، والتخلص من الماء الزائد بالجسم.

الشمر

يعد الشمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف وحمض الفوليك، وتساعد الألياف الموجودة بالشمر على ربط المواد والأجسام غير المرغوب فيها بالأمعاء، وتخلص الجسم منها مع الفضلات.

الكرنب الأجعد

يختزن هذا النوع من الكرنب نسبة عالية من فيتامين A، كما يحتوي على جميع فيتامينات B تقريباً والكالسيوم، الذي يساعد ارتباطه بفيتامين C على تعزيز عملية الأيض.

الخيار

يتكون خيار السلطة من 95٪ من المياه، ويمتاز بانخفاض السعرات الحرارية، ويحتوي على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات A وK و C، كما أنه يساعد الخيار على ترطيب الجسم والتخلص من المواد غير المرغوب فيها.

الشمندر

يعزز الشمندر من وظائف خلايا الكبد والمرارة، وله تأثير جيد على عملية الهضم ومدر للبول، ويساعد على التخلص من المواد غير المرغوب فيها بسرعة.

السبانخ

توفر السبانخ للجسم حمض الفوليك مع العديد من الفيتامينات والمعادن وكذلك الكلوروفيل المسؤول عن لون الورقة الخضراء، كما أن له تأثير جيد على الهضم.

البصل

البصل مناسب للتطهير الأساسي للجسم، فضلاً عن أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة ويحتوي على الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت.