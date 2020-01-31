الشاي والخضراوات والفاكهة تحدّ من الزهايمر

المصدر: لوس انجلوس - رويترز

خلصت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوافرة في الخضراوات والفاكهة والشاي، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

وتتبعت الدراسة حالات 921 شخصاً على مدى ست سنوات، بدءاً من سن 81 عاماً في المتوسط، وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 220 منهم بمرض الزهايمر.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوافرة في الخضراوات والفاكهة والشاي، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.

وقال توماس هولاند، كبير الباحثين في الدراسة، وهو من جامعة راش في مدينة شيكاغو الأميركية: «تناولوا الفاكهة والخضراوات، خصوصاً الخضراوات الورقية، واشربوا الشاي من حين لآخر».

وأضاف: «إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضراوات متنوعة، مهم لدوام الصحة خصوصاً صحة المخ».

واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية «نيورولوجي»، معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من أربعة أنواع من الفلافونولات، توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ، والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.