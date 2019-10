ماكياج «دولتشي آند غابانا» الجديد.. يعزز فكرة الجمال الطبيعي

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

تستمر دار الأزياء الإيطالية «دولتشي آند غابانا» في استلهام تصاميمها من جمال بلدها الأم، وبين شمس ذهبية، وخضرة غنية، لم يسع الدار في هذا الموسم إلا أن تستوحي مجموعتها من غابات صقلية، واستكمال المظهر بإضافة ضرورية وخلابة للمكياج.

لربيع وصيف 2020 للملابس الجاهزة، فضلت الدار أن تعزز من فكرة الجمال الطبيعي للمرأة الإيطالية، بعيداً تماماً عن صيحات الماكياج الموسمية، مع اعتماد لمسة كلاسيكية أبدية ذات أنوثة طاغية، وتركيز واضح على العيون القوية، والشفاه المكتنزة، ولفحة شمس ذهبية.

لتحقيق هذا المظهر اعتمدت الدار على مجموعة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً.

تحضير البشرة

Secret Veil Hydrating Radiant Primer

تعمل على خلق بشرة متألقة ونضرة، وتعمل على إخفاء العيوب والشوائب ومنح إشراقة فورية.

بشرة مشرقة

Gloriouskin

تم اعتماد هذا المنتج لتحقيق بشرة مشرقة وخالية من الشوائب

مستحضر الأساس

Perfect Luminous Creamy Foundation

يتميز هذا المنتج بتركيبة كريمية خفيفة، يتم تطبيقها من وسط الوجه نحو الخارج، بهدف تحقيق الانسياب والابتعاد عن تراكم كريم الأساس بالقرب من خط الشعر، ما يعطي تأثيراً غير جذاب أو طبيعي، ويتم الدمج باستخدام فرشاة الأساس.

لفحة شمس

Solar Glow Ultra-Light Bronzing Powder

بدت البشرة كما لو كانت قد حصلت على قبلة حب من الشمس، حيث تم تعزيز اسمرار البشرة من خلال بودرة الاسمرار على الوجنتين والمناطق التي غالباً ما تضربها أشعة الشمس بشكل طبيعي، ويتم التطبيق من خلال فرشاة «كابوكي» الخاصة بالمنتجات ذات تركيبة البودرة المضغوطة.

وجنتان ورديتان

Dolce Blush Creamy Illuminator

وهو المنتج ذو التركيبة الكريمية التي عززت من التأثير المتألق لبشرة طبيعية مشرقة، مع اعتماد درجة «starlight» لإبراز الوجنتين وخطوط الأنف وبروز الشفاه العلوية.

عيون ساحرة

Felineyes Intense Eyeshadow Quad

تم اعتماد لون «Italian Baroque» من هذه «الباليتة» الجديدة على الجفون، مع تعزيز العيون بمنتج ظل العيون الكريمي بلون ذهبي، على خطّ الأهداب السفلي وعلى الزوايا الداخليّة للعين.

عين القطة

Emotioneyes High Definition Eyeliner Stylo

تم اعتماد هذا المنتج بلون «Nero» على طول الأهداب العلوية مع مد الرسمة للخارج إلى الصدغين.

حواجب طبيعية

The Brow Liner

تم تصفيف الحاجبين نحو الأعلى بطريقة طبيعية تعين على تعزيز جمال العيون.

شفاه لافتة

The Only One Luminous Colour Lipstick

تتنوع درجات الألوان الحيوية والغنية، بين الأحمر الزاهي، والأرجواني، وبين الفاتحة والداكنة، والتي يتم تطبيقها بفرشاة رسم الشفاه، وأطراف الأصابع لتعزيز التأثير الطبيعي غير المبالغ به.

أظافر

The Nail Lacquer

يعتبر اللون الأحمر أحد أكثر ألوان طلاء الأظافر شهرة وكلاسيكية أنثوية، وتم اعتماد كل من درجة «Red» و«Lover» كلمسة أخيرة لاستكمال الإطلالة.