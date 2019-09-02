أكد مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه، أن الإيقاع الحيوي للتغذية يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ يساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية، التي يحتاج إليها تبعاً لأوقات اليوم المختلفة.
وأوضح أن الإيقاع الحيوي للتغذية يعتمد على الساعة البيولوجية للجسم، ويقوم على فكرة أن عملية الأيض تكون نشطة في أوقات معينة من اليوم وغير نشطة في أوقات أخرى.
وتبعاً لهذا الإيقاع يحتاج الجسم في الصباح إلى وجبة إفطار غنية بالطاقة، وفي الظهيرة إلى وجبة غداء غنية بالمعادن والفيتامينات، وفي المساء إلى وجبة عشاء غنية بالبروتين.
وتطبيقاً لهذا المفهوم يمكن أن تشتمل وجبة الإفطار على موسلي الحبوب الكاملة وفواكه طازجة، بينما تتكون وجبة الغداء من بطاطس وخضراوات متعددة الألوان ولحوم أو أسماك، أما وجبة العشاء فتتألف من أسماك أو دواجن مطهية على البخار.