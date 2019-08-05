نصائح لإيقاف نزيف الأنف لدى الأطفال

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت مجلة «الطفل والأسرة» الألمانية أن نزيف الأنف لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر.

وأوضحت المجلة أن الأسباب البسيطة لنزيف الأنف لدى الأطفال تتمثل في جفاف الأغشية المخاطية، بسبب الهواء الجاف المنبعث من مكيف الهواء، أو تنطيف الأنف بعنف، أو وجود جسم غريب بالأنف، أو تعرضه لارتطام.

كما قد يكون نزيف الأنف أحد الأعراض الشديدة لمراحل النمو، أو عرضاً جانبياً لبعض الأدوية، مثل أدوية تسييل الدم كالأسبرين. ولإيقاف نزيف الأنف، ينبغي أن يتخذ الطفل وضعية جلوس منتصبة، مع إمالة الرأس إلى الأمام وليس إلى الخلف، كي لا يسيل الدم إلى المعدة. ولا ينبغي وضع قطعة من القطن في الأنف، كي يتم تصريف الدم. وبعد ذلك ينبغي وضع كيس بارد على مؤخرة العنق، والضغط بشكل خفيف على جانبي الأنف من أعلى باستخدام إصبعين. وإذا لم تفلح هذه الطريقة في إيقاف نزيف الأنف في غضون 10 - 15 دقيقة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب. ويسري ذلك أيضاً في حال حدوث نزيف الأنف بشكل متكرر ودون أسباب واضحة؛ إذ قد يشير حينئذ إلى مرض خطر، مثل اضطراب تخثر الدم أو أمراض الكلى، أو أمراض الكبد، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تصلب الشرايين أو اللوكيميا.