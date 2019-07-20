التلفاز الذكي.. متعة لا تخلو من المخاطر

المصدر: برلين - د.ب.أ

يشهد التلفاز الذكي رواجاً كبيراً في الوقت الحالي؛ حيث إنه يوفر للمستخدم العديد من وسائل الراحة كإمكانية مشاهدة الأفلام أو البرامج من مكتبات الميديا في أي وقت ومشاهدة الصور من الهاتف الذكي على شاشة التلفاز الكبيرة، ومع ذلك ينطوي التلفاز الذكي على مخاطر تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.

ويرى رئيس معهد تكنولوجيا البث كلاوس ميركل، أن الميزة الرئيسة لأجهزة التلفاز الذكية تتمثل في إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من الإنترنت على شاشة كبيرة بدقة وضوح فائقة، مشيراً إلى أن أجهزة التلفاز الذكية توفر راحة أكبر مقارنة بالحواسيب التقليدية وأجهزة اللاب توب؛ حيث يمكن التحكم في جميع الوظائف بسهولة عن طريق الريموت كنترول المعتاد.

وأضاف ميركل أن هناك نمواً كبيراً في عروض التطبيقات الخاصة بأجهزة التلفاز الذكية، بالإضافة إلى زيادة خدمات الفيديو المجانية أو الخدمات المدفوعة مثل الفيديو حسب الطلب Video on Demand، ومن ضمن الخدمات المناسبة الأخرى بوابات الأخبار وأدلة البرامج وتطبيقات الألعاب، بالإضافة إلى المعلومات المصاحبة للبرامج، مثل الترجمة إلى لغة الإشارة، التي لاتزال قليلة الاستخدام. ويرى ميركل أن محاولات إنشاء تطبيقات الاتصالات على أجهزة التلفاز الذكية غير مناسبة؛ نظراً لأن هذه النوعية من الأجهزة تفتقر إلى الكاميرا لإجراء مكالمات الفيديو أو إمكانية إدخال النصوص بسهولة، على الرغم من وجود بعض أجهزة الريموت كنترول المزودة بلوحات مفاتيح موسعة، إلا أنها تكون معقدة للغاية.

ولكن الإمكانات المتنوعة لأجهزة التلفاز الذكية تجلب معها بعض المخاطر المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات؛ حيث تتدفق الكثير من المعلومات إلى الخدمات المستخدمة، ولا يرغب الخبراء الألمان في دق ناقوس الخطر؛ حيث إنهم يتفقون على أن الاستخدام المتوسط للهاتف الذكي يكشف معلومات عن المستخدم أكثر من المعلومات، التي يمكن كشفها بواسطة التلفاز الذكي، ومع ذلك يجب توخي الحرص والحذر.

ويتعين على المستخدم أن يدرك أنه مع أجهزة التلفاز الذكية يتم تسجيل الكثير من التفاصيل الخاصة بسلوكيات المستخدم على الإنترنت، ويرتبط ذلك بالشركات المنتجة لأجهزة التلفاز والتطبيقات المستخدمة، ولذلك يتعين على المستخدم قراءة الشروط والأحكام العامة للخدمات بعناية. وغالباً ما يتم جمع البيانات دون تحديد هوية المستخدم وتخزينها في ذاكرة كبيرة، مثلاً لتحديد عدد مرات استدعاء برنامج معين من مكتبة الميديا في جميع أنحاء البلاد.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب باسمه، فإنه لم يعد مجهولاً، ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة عندما يتم طلب قائمة التلفاز أثناء عملية التثبيت لأول مرة أو التسجيل للحصول على الخدمات الموسعة أو خدمات التحديث؛ حيث سيتم عندئذ تعيين الجهاز بشكل واضح لشخص أو عائلة. ومن ضمن النقاط المهمة عدم الموافقة العمياء في أي موضع؛ حيث يتعين على المستخدم الموافقة بوعي عند تثبيت التلفاز لأول مرة، وعدم إفشاء البيانات بسهولة، وفي حالة الرفض قد لا تعمل بعض الخدمات، وعن طريق قائمة التلفاز يمكن للمستخدم تغيير بعض القرارات، التي تم اتخاذها سابقاً. وإذا رغب المستخدم في بيع التلفاز، فإنه يتعين عليه إرجاعه إلى أوضاع ضبط المصنع لكي يتم حذف بيانات الوصول المخزنة عليه. وإذا اقتصر استعمال التلفاز الذكي على مشاهدة البث التلفزيوني العادي ولم يتم توصيله بالإنترنت، ففي هذه الحالة لا يتم الكشف عن أية بيانات شخصية.