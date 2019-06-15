متجر في كندا يحمي البيئة بأكياس بلاستيكية «مُحرجة»

المصدر: فانكوفر - د.ب.أ

يسعى متجر مواد غذائية في كندا إلى زيادة وعي زبائنه بأهمية الحفاظ على البيئة عبر أكياس بلاستيكية مكتوب عليها عبارات مُحرجة.

وحملت الأكياس البلاستيكية، التي يتيحها المتجر في مدينة فانكوفر بخمسة سنتات للواحدة، عبارات مثل «مرهم للبثور» أو «مكتبة فيديو إباحية» أو «مشكلات في القولون»، وكُتب أسفل هذه العبارات بخط صغير: «منعاً للإحراج، احضر حقيبتك القابلة للاستخدام المتكرر معك».

وقالت إدارة متجر «إيست ويست ماركت» في تصريحات أمس: «نريد إثارة نقاشات بأكياسنا المُحرجة، ونقلل من استخدام البلاستيك بوجه عام. هذه خطوة صغيرة، لكننا نأمل أن يكون لها تأثير كبير في وقت ما. نفعل ذلك باستمتاع».

وأثارت هذه الحملة ضجة على المستوى العالمي، كما قُوبلت بانتقادات، حيث علق الكثير من الناس على الإنترنت بأن الأمر لا يعدو كونه حملة تسويقية للمتجر. ويرى المعلقون أنه كان من الأفضل أن يتوقف المتجر ببساطة عن إتاحة الأكياس البلاستيكية.

في المقابل، اعترف مالك المتجر، ديفيد لي، بأن الأكياس البلاستيكية المُحرجة صارت هدفاً للتجميع من قبل بعض الزبائن، وقال: «بعض المشترين يريدون جمع هذه الأكياس، لأنهم يجدون الفكرة رائعة».

يُذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن مطلع هذا الأسبوع أن بلاده قد تحظر استخدام المواد البلاستيكية وحيدة الاستعمال بحلول عام 2021.