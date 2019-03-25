الرجال المتقدمون في العمر.. استشيروا قبل قرار الإنجاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية للغدد الصماء، إن تقدم عمر الأب يرفع خطر إصابة الطفل بالأمراض أيضاً، وليس فقط تقدم عمر الأم. وأوضحت الجمعية أن نتائج بعض الدراسات العلمية الحديثة توصلت إلى وجود صلة بين تقدم عمر الأب (أكبر من 45 عاماً) وإصابة الطفل بأمراض مثل التوحّد، فضلاً عن خطر حدوث ولادة مبتسرة. ولا يقتصر الخطر على الطفل فقط، بل يطول الأم؛ إذ يرتفع لديها خطر الإصابة بسكري الحمل. وأشارت الجمعية إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى تدهور جودة الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية مع التقدم في العمر.

وعادت الجمعية لتطمئن الرجال المتقدمين في العمر بأن هذه الصلة ليست بقوة الصلة بين تقدم عمر الأم والمضاعفات المحتملة مثل متلازمة داون، مشيرة إلى أن تمتع الرجل بصحة جيدة يسهم في تحسين جودة الخلايا والحيوانات المنوية، ومن ثم الحد من المخاطر. وعلى أي حال ينبغي على الرجل المتقدم في العمر استشارة طبيب في حال الرغبة في الإنجاب.