أسلوب الحياة الصحي.. مفتاح شباب يشع من الداخل

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

يُعد أسلوب الحياة الصحي بمثابة مفتاح الجمال الذي يشع من الداخل، وذلك حسب بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية. وتمثل التغذية السليمة أهم ركائز أسلوب الحياة الصحي؛ إذ ينبغي الابتعاد عن السكر والدقيق الأبيض واللحوم الحمراء والدهون التقابلية؛ نظراً لأن هذه الأغذية تعزز فرص حدوث التهابات في الجسم، وبالتالي تمهد الطريق للشيخوخة المبكرة للبشرة، فضلاً عن خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبدلاً من ذلك، ينبغي الإكثار من الأغذية الصحية، كالخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأغذية المحتوية على «أوميغا 3» مثل زيت الزيتون والسلمون وبذور الكتان.

وينبغي الإكثار من الأغذية المحتوية على فيتامين C بصفة خاصة لأهميته في بناء الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.