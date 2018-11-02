«اسبيشل».. نظّارة جديدة تجلب البعيدين إلى غرفتك

المصدر: بي- الإمارات اليوم

كشفت شركة ناشئة تُدعى «اسبيشل» عن نفسها، هذا الأسبوع، بعرض رائع من عروض الواقع المُعزَّز، بيَّنتْ فيه كيف تستطيع أداتها أن تحوِّل غرفتك الفارغة إلى غرفة مملوءة بنُسخ شبَحية، لكن مفعمة بالحيوية، من زملائك.

وحسب مرصد المستقبل، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، قال آناند أجَراوالا، مدير الشركة التنفيذي، «نرى أن أماكن العمل ستزداد تفرُّقاً، فابتكرنا أداة اسبيشل التي تجعل زملاءك في الغرفة معك بمجرد ارتداء نظارة الواقع المعزز، وتجعلك تشعر بأنهم يُجالِسونك فعلاً، كأنهم نُقِلوا إلى مكانك آنيّاً».

وتزعم شركة اسبيشل أن «بيئتها الحَوْسبية الجماعية» ستتيح للزملاء أن يتشاركوا في البيانات من أماكنهم البعيد بعضها عن بعض، كأنهم في الحيز المادي ذاته؛ وليفعلوا هذا لن يكون عليهم إلا أن يرتدي كل منهم نظارة من نظارات الواقع المعزز، كنظارة هولولينز التي ابتكرتها مايكروسوفت.

لكن هذا قد يكون لشركة اسبيشل بمثابة عَقِب أخيل، فجيل النظارات الحالي ليس مريحاً من حيث الارتداء، ومجال الرؤية فيها ضيّق.

لكن ما عرضته الشركة مبشّر مع ذلك، ويوضح كيف يمكن أن تصبح بيئات العمل في المستقبل القريب؛ وإن كان علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى تتحسن الأجهزة وترقى إلى مستوى هذه الأداة.