TEPfactor وجهة للمغامرات المشوّقة وأجواء الرعب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وجهة المغامرات الجماعية المتميزة في دبي، لعشاق التحدي والتشويق في الإمارات، ستكون هذا الأسبوع TEPfactor خلال فترة الاحتفالات الخاصة بمناسبة «هالوين»، لخوض غمار تجربة مغامرات استثنائية في كهوفه الحافلة بأجواء الرعب والتشويق، ابتداء من الأحد المقبل إلى الثالث من نوفمبر.

وتتألف الفرق المشاركة من شخصين إلى ستة أشخاص، وسيكون بانتظارها 21 تحدياً مشوقاً تم تصنيفها وفق أربع فئات خاصة، ستتطلب منهم الاعتماد على مهاراتهم البدنية والذهنية، وقدرتهم على التفكير المنطقي والتعاون والعمل الجماعي ضمن فريق واحد، من أجل تجاوز عقبات التحديات وحل ألغازها. ومع حلول نهاية أكتوبر، ستتحول وجهة المغامرات الجماعية إلى مكان يزخر بمؤثرات الرعب وتجارب الخدع وأنشطة مختلفة.

ويدعو المركز ضيوفه إلى ارتداء ملابس وأزياء التنكر المرعبة المفضلة لديهم أثناء تجوالهم في الكهوف، حيث لا يمكنهم توقع المفاجآت التي تنتظرهم في ممراتها وزواياها. وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الابتكار في انتقاء الأزياء المرعبة، سيقدم TEPfactor جوائز خاصة لأفضل الأزياء التنكرية وأكثر أسماء الفرق تميزاً. وخلال هذا التجربة سيتم اختبار مهارات وشجاعة اللاعبين.

ولا ينسى TEPfactor الأحبة الصغار، حيث يقدم لهم مجموعة من النشاطات الممتعة الخاصة بالمناسبة، مثل الرسم على الوجه، والعمل على مهارات استخدام السكين أثناء فعالية النحت على اليقطين، تحت إشراف موظفين متخصصين.