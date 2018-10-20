مشكلات البصر بالطفولة تؤثر في الدماغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتشف باحثون أن مشكلات البصر في الطفولة قد تؤثر في تطور مراكز الدماغ العليا التي تتحكم في أمور عديدة مثل الانتباه.

وقال «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، إن باحثين من جامعات واترلو وكولومبيا البريطانية وأوكلاند اكتشفوا الاختلافات في كيفية معالجة الدماغ للمعلومات البصرية في المرضى الذين يعانو أنواع «الغمش» المختلفة. وهذه أول مرة يثبت فيها الباحثون أن الدماغ يتجاهل المعلومات التي ترسلها العين المصابة بـ«الغمش» عندما تكون العينان مفتوحتين.

وقال بين طومسون، الأستاذ في كلية البصريات وعلوم الإبصار في جامعة واترلو «تستهدف العلاجات الحالية للغمش المراحل الأولى لمعالجة المعلومات البصرية في الدماغ. لكن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن العلاجات الجديدة يجب أن تستهدف وظائف الدماغ العليا مثل الانتباه».

و«الغمش» هو فقدان الرؤية في الدماغ عندما يصاب الطفل بالحول أو في حالة وجود اختلاف كبير في خطأ الانكسار بين العينين. ونتيجة للاختلاف في المعلومات التي ترسلها العينان، يتجاهل الدماغ معلومات العين الأضعف. واعتاد الأطباء معالجة أنواع «الغمش» المختلفة بالطريقة ذاتها، لأن الإعاقات البصرية الناتجة عنها متشابهة.

وقالت إيمي شاو، طالبة الدكتوراه في كلية البصريات وعلوم الإبصار في جامعة واترلو «أحد الأسباب التي تفسر سبب ضعف الرؤية لدى بعض الأشخاص المصابين بالغمش هو كيفية تجاهل الدماغ للعين. فالعين الضعيفة تبقى مفتوحة والشبكية سليمة وترسل المعلومات إلى الدماغ، لكنه يتجاهلها».

«الغمش» هو فقدان الرؤية في الدماغ عندما يصاب الطفل بالحول.