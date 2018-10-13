وجبة عشاء تساعد على فقدان الوزن ليلاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوضحت مجلة «بريجيت» الألمانية أن طعام العشاء يمكن أن يتحول إلى وجبة تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، لكن هناك بعض السلوكيات التي يتعين في البداية تجنبها مع وجبة العشاء.

أول هذه السلوكيات هو تناول الكربوهيدرات السريعة في المساء؛ حيث تمنع هذه النوعية من الكربوهيدرات من التخلص من الدهون أثناء الليل، خصوصاً السريعة منها والموجودة في عصير الليمون والفاكهة ومنتجات القمح والأرز.

ومن بين السلوكيات الخاطئة الأخرى هو تناول العشاء في وقت متأخر جداً، فمن المعلوم أن الجسم يحتاج إلى نحو ثلاث أو أربع ساعات لهضم الطعام، وعمل المعدة في هذا الوقت يجعل الشخص مستيقظاً أو يزعجه أثناء النوم.

ويمكن تناول خبز الحبوب الكاملة؛ حيث تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والمواد الحيوية المختلفة، مثل فيتامين B والكالسيوم والمغنسيوم والزنك والحديد وفيتامين «هـ».

ويحتوي خبز الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المعقدة التي تتم معالجتها وتقسيمها من قبل الجسم بشكل مختلف عن الكربوهيدرات البسيطة؛ حيث يحتاج الجسم إلى مزيد من الوقت والطاقة بشكل كبير لإتمام هذه العمليات، ما يعني أن إفراز الإنسولين يحدث في وقت لاحق.